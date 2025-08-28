Eredità di Fulvio Tesolin: Salute Mentale in Italia

Si è spento a 68 anni Fulvio Tesolin, ex direttore del Dipartimento di Salute mentale dell’Asfo. Ha iniziato a lavorare nell’azienda sanitaria nel 1986 e nel 2011 è diventato direttore del servizio psichiatrico. Tesolin, in pensione dal 2025, è deceduto a causa di una malattia.

Lascia la moglie Lucia, i figli Marta e Marco, e la sorella Miriam. I funerali si svolgeranno sabato alle 15:30 nella chiesa di San Vito al Tagliamento, mentre il rosario sarà recitato venerdì alle 19:15 nella stessa chiesa.