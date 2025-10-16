Eredità atletiche: il potere dell’epigenetica in Cina

Cosa succederebbe se esistesse un modo, diverso dal CRISPR, per trasmettere ai propri figli un talento naturale per lo sport? I recenti studi su topi dimostrano che ciò è possibile senza implicare i “buoni geni”, ma utilizzando il campo dell’epigenetica. Questo ramo della biologia studi le modifiche all’espressione genetica in risposta a fattori esterni, senza alterare il DNA stesso.

La ricerca condotta all’Università di Nanchino ha avuto inizio grazie alla curiosità di Xin Yin, che notò come i figli degli atleti sembrassero avere un talento innato per lo sport. Si è chiesto se la capacità di un topo maschio di correre su un tapis roulant potesse influenzare la sua discendenza. Insieme ad un collega, ha fatto esercitare dei topi maschi per due settimane prima di accoppiarli con femmine inattive.

I risultati sono stati sorprendenti: i topi nati da questa combinazione possedevano fibre muscolari più ossidative, riuscivano a correre più a lungo e resistevano meglio all’aumento di peso. Durante lo studio, il team ha analizzato i microRNA nello sperma e nell’embrione; successivamente hanno scoperto che l’esercizio fisico aumentava una proteina chiamata PGC-1 alpha, fondamentale per l’energia cellulare.

Per verificare che il trasferimento genetico tradizionale non fosse responsabile dell’adattamento, i ricercatori hanno iniettato un microRNA specifico in embrioni di topi non allenati, ottenendo benefici di resistenza paragonabili a quelli dei genitori addestrati. Questo suggerisce che anche negli esseri umani, i microRNA presenti negli spermatozoi di uomini allenati sono maggiormente elevati.

Tuttavia, i benefici dell’esercizio sembrano manifestarsi solo nella discendenza maschile, con i nipoti che non ereditano tali vantaggi. Gli autori della ricerca sono ora interessati a scoprire quali altri effetti potrebbero avere i microRNA contenuti negli spermatozoi.