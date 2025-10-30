Erdogan incontra Merz: focus su Difesa e immigrazione in Germania

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan incontra oggi a Ankara il cancelliere tedesco Friedrich Merz, a distanza di pochi giorni dal colloquio con il premier britannico Keir Starmer. Gli incontri si concentrano sull’industria della Difesa. Durante il vertice con Starmer, la Turchia ha raggiunto un accordo per l’acquisto di 20 jet Eurofighters Typhoon, prodotti da un consorzio che include anche Spagna, Italia e Germania, quest’ultima che in precedenza aveva ostacolato la vendita.

Erdogan ha espresso l’aspettativa che altri alleati seguano l’approccio costruttivo del premier britannico. La Germania ha recentemente annunciato un’importante operazione di riarmo, temendo la minaccia russa per l’Europa, e vede nella Turchia un partner strategico per rafforzare la propria difesa.

I rapporti tra Germania e Turchia sono storicamente complessi, con oltre 3 milioni di cittadini turchi residenti in Germania e un volume di scambi commerciali che raggiunge i 50 miliardi di euro. L’immigrazione irregolare è un tema centrale: il governo di Merz ha intensificato i rimpatri, con una significativa parte dei rimpatriati che è di origine turca.

Inoltre, Berlino giustifica i rimpatri citando il miglioramento della sicurezza e si avvale della collaborazione turca. Erdogan condivide la priorità del rientro dei siriani e mira a stabilizzare la Siria attraverso la sua influenza. La questione sarà oggetto di discussione oggi.

Sebbene l’ingresso della Turchia nell’Unione Europea sembri improbabile, Erdogan sta puntando a migliorare le relazioni economiche e chiede supporto a Merz per l’inclusione della Turchia nel programma europeo ‘Safe’, che offre finanziamenti per l’industria della Difesa. Infine, Erdogan solleverà anche la questione del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e ribadirà il suo impegno per il dialogo sulla guerra in Ucraina.