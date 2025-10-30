21.6 C
Roma
giovedì – 30 Ottobre 2025
Attualità

Erdogan incontra Merz: focus su Difesa e immigrazione in Germania

Da stranotizie
Erdogan incontra Merz: focus su Difesa e immigrazione in Germania

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan incontra oggi a Ankara il cancelliere tedesco Friedrich Merz, a distanza di pochi giorni dal colloquio con il premier britannico Keir Starmer. Gli incontri si concentrano sull’industria della Difesa. Durante il vertice con Starmer, la Turchia ha raggiunto un accordo per l’acquisto di 20 jet Eurofighters Typhoon, prodotti da un consorzio che include anche Spagna, Italia e Germania, quest’ultima che in precedenza aveva ostacolato la vendita.

Erdogan ha espresso l’aspettativa che altri alleati seguano l’approccio costruttivo del premier britannico. La Germania ha recentemente annunciato un’importante operazione di riarmo, temendo la minaccia russa per l’Europa, e vede nella Turchia un partner strategico per rafforzare la propria difesa.

I rapporti tra Germania e Turchia sono storicamente complessi, con oltre 3 milioni di cittadini turchi residenti in Germania e un volume di scambi commerciali che raggiunge i 50 miliardi di euro. L’immigrazione irregolare è un tema centrale: il governo di Merz ha intensificato i rimpatri, con una significativa parte dei rimpatriati che è di origine turca.

Inoltre, Berlino giustifica i rimpatri citando il miglioramento della sicurezza e si avvale della collaborazione turca. Erdogan condivide la priorità del rientro dei siriani e mira a stabilizzare la Siria attraverso la sua influenza. La questione sarà oggetto di discussione oggi.

Sebbene l’ingresso della Turchia nell’Unione Europea sembri improbabile, Erdogan sta puntando a migliorare le relazioni economiche e chiede supporto a Merz per l’inclusione della Turchia nel programma europeo ‘Safe’, che offre finanziamenti per l’industria della Difesa. Infine, Erdogan solleverà anche la questione del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e ribadirà il suo impegno per il dialogo sulla guerra in Ucraina.

Articolo precedente
Export italiano verso USA e Cina: analisi e tendenze attuali
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.