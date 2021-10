Lo scheletro parzialmente mutilato di un uomo di 40-45 anni, che la valanga di fuoco e gas sputata dal Vesuvio in eruzione, ha fermato a un passo dal mare e dal miraggio della salvezza.

A 25 anni dagli ultimi scavi, arriva da Ercolano, anticipata in esclusiva all’Ansa dal direttore del Parco archeologico Francesco Sirano, una nuova scoperta che potrà portare nuova luce sugli ultimi momenti di vita della cittadina a pochi chilometri da Pompei. “Un ritrovamento da cui ci aspettiamo moltissimo”, sottolinea il direttore.

“La sensazionale scoperta dei resti di un fuggiasco nel sito archeologico di Ercolano è una bellissima notizia, innanzitutto perché il ritrovamento è dovuto alla ripresa in questo luogo, dopo quasi un trentennio, degli scavi scientifici condotti dal personale tecnico del ministero”.

Lo dice il ministro della cultura Dario Franceschini, che sottolinea: “Le affascinanti ipotesi intorno al mistero che circonda la morte di quest’ultima vittima ritrovata dell’eruzione del 79 d.C. sono ora nelle mani degli studiosi, che possono gioire per questo risultato dovuto anche al sostegno del Packard Humanities Institute”.

I resti dell’uomo, un maschio di età matura che secondo i primi esami antropologici dovrebbe avere avuto tra i 40 e i 45 anni, sono stati trovati alla base dell’altissimo muro di pietra lavica che oggi chiude l’antico fronte a mare. Era riverso con la testa all’indietro in direzione del mare e circondato da pesanti legni carbonizzati, persino la trave di un tetto che potrebbe avergli sfondato la testa.

Le ossa appaiono di un rosso acceso, “è l’impronta lasciata dal sangue della vittima”, dice Francesco Sirano spiegando che si tratta di una conseguenza del particolarissimo processo di combustione provocato a Ercolano dalla corrente di magma, cenere e gas arrivata dal Vesuvio.

“Gli ultimi momenti furono terribili – sottolinea – era l’una di notte, quando il flusso piroclastico esploso dal vulcano raggiunse per la prima volta la cittadina con una temperatura di 300-400 gradi, anzi, secondo alcuni studi anche 500-700 gradi. Una nube bollente che correva verso il mare ad una velocità di 100 chilometri all’ora ed era così densa da non avere ossigeno”.

Un inferno in terra “che in pochi minuti travolse e inghiottì la parte più alta della città, sradicando i tetti e falcidiando uomini e animali con un calore tale da far evaporare i corpi”. Per il fuggiasco di Ercolano fu una morte atroce, che “deve aver visto in faccia”, chissà, forse dopo essersi voltato a cercare la ragione di quel fragore sordo che sentiva alle sue spalle o per la luce che all’improvviso doveva aver squarciato il buio della notte.

I primi esami in situ, intanto, hanno rilevato le tracce accanto allo scheletro di quelli che sembrano essere tessuti e metalli. “Potrebbe trattarsi di una borsa con gli attrezzi da lavoro, ma anche di armi e monete”, anticipa Sirano. “Oggi abbiamo la possibilità di capire di più rispetto alle ricerche di 25 anni sull’antica spiaggia di Ercolano”, spiega. Rimasto per secoli sotto un muro di pietra alto più di 26 metri, anche il fuggiasco potrebbe aggiungere nuovi particolari al racconto di quella notte del 79 dopo Cristo nella quale il Vesuvio eruttò.