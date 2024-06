“Eravamo in pieno black out elettrico poi..” Momenti di panico in volo per il famoso conduttore

Max Giusti e il suo sfortunato volo per la Sardegna: prima il ritardo, poi il blackout, passando per il panico e la paura di non farcela, ma sempre con l’ironia che lo contraddistingue

Max Giusti, noto comico e presentatore televisivo, ha vissuto un’esperienza alquanto avventurosa durante una breve pausa di due giorni dalla sua intensa attività lavorativa. Voleva rilassarsi qualche giorno libero prima di riprendere la sua fitta agenda, ma è stato protagonista di momenti stressanti e per nulla piacevoli. Quello che doveva essere un tranquillo viaggio in Sardegna si è trasformato in una rocambolesca avventura a causa di voli in ritardo e un black out elettrico che ha creato panico tra i passeggeri.

Disavventura in aereo per Max Giusti: prima un ritardo, poi un black out

Il comico ha raccontato la sua disavventura attraverso le storie Instagram, svelando che il suo volo per la Sardegna era in ritardo di due ore e mezza. Una volta salito a bordo, poco prima del decollo, si è verificato un blackout elettrico che ha seminato il caos tra i passeggeri. In quei momenti di tensione e preoccupazione, Max Giusti ha preso la parola cercando di tranquillizzare le persone a bordo e invitandole a mantenere la calma.

“Vediamo che ci dicono, perché se ci alziamo di corsa tutti insieme, siamo tanti e sotto non c’è accoglienza. Capiamo cosa ci dicono. Rimaniamo calmi, è una situazione che non ho mai vissuto. Sentiamo che ci dicono, facciamo le cose con ordine però, altrimenti ci facciamo male.”

Fortunatamente il problema è stato risolto e il volo è riuscito a partire, anche se con molte ore di ritardo. Una volta atterrati, Max Giusti ha aggiornato i suoi follower con alcune storie su Instagram, rassicurandoli sul suo arrivo sano e salvo.

Il comico ha voluto ringraziare il personale di volo per la professionalità e la cortesia dimostrate anche in situazioni così complicate, sottolineando il ruolo determinante del comandante e dell’equipaggio nell’affrontare l’emergenza.

Nonostante l’inizio movimentato, Max Giusti potrà finalmente godersi i due giorni di meritato riposo in Sardegna, ringraziando i suoi seguaci per il sostegno durante l’avventura a dir poco inaspettata.

Leggi anche: Al Bano, disavventura in aereo: “Mi hanno impedito di andare in bagno”