Erano sull’aereo che è precipitato in Corea

Padding, un cane che ha perso la sua famiglia in un tragico incidente aereo il 29 dicembre in Corea del Sud, spera ancora nel loro ritorno. La sua famiglia si trovava a bordo dell’aereo precipitato e Padding è sopravvissuto grazie all’intervento di un’associazione che aiuta gli animali colpiti dall’incidente. Il 5 gennaio, una settimana dopo il disastro, ha partecipato alla commemorazione delle 179 vittime. I portavoce dell’associazione @care_korea_official hanno pubblicato un video su Instagram in cui si sottolinea quanto Padding stia ancora aspettando i suoi cari.

Radiato dalla tristezza, Padding continua a esplorare i luoghi che gli ricordano la sua famiglia, come se sperasse che possano tornare in qualsiasi momento. Il cane si era separato dai suoi proprietari dopo una vacanza in Thailandia che è finita tragicamente. Le immagini di Padding, postate il 3 gennaio, mostrano il suo stato d’animo e la sua ricerca incessante dei suoi cari.

L’associazione coreana, dopo aver salvato 50 cani in seguito all’incidente, ha avviato una campagna di sensibilizzazione sui social media per sostenere non solo le vittime ma anche Padding. Durante la cerimonia commemorativa, i volontari sono stati presenti per fare compagnia a Padding, cercando di aiutarlo a superare il dolore della perdita e a guardare verso un futuro più luminoso.

In questo momento, l’associazione @care_korea_official sta facendo del suo meglio per promuovere l’adozione di Padding. Alcuni volontari esprimono ottimismo riguardo alla possibilità che il cane trovi una nuova famiglia. Nel frattempo, i volontari continuano a prendersi cura di lui, portandolo a fare passeggiate nel centro di Seul e assicurandosi che non si senta solo.

La storia di Padding ha toccato molti cuori, e mentre spera nel ritorno della sua famiglia, l’associazione e gli attivisti continuano a lavorare per offrirgli il supporto necessario affinché possa vivere una vita serena e felice.