erano sporchi e pieni di pulci abbandonati in un sacchetto della spesa

Messi in un sacchetto della spesa, sporchi e pieni di pulci; una scoperta sconcertante per queste due creature meravigliose.

L’estate è il momento in cui ci sono moltissimi abbandoni di animali. Ecco perché il lavoro delle volontarie e dei volontari è molto importante per cercare di dare una seconda vita a chi è destinato a morte certa. Questa volta un ritrovamento di due bellissime creature è stato fatto in un modo un po’ insolito ed è per questo che vogliamo raccontarvelo. Sembrava l’ennesima storia non con un lieto fine, invece il destino aveva altri programmi per loro. Ma andiamo con ordine e vediamo che cosa è successo, dove e quando.

In un sacchetto della spesa abbandonati due micini: la scoperta scioccante

Ci troviamo in una zona residenziale di Las Vegas, in Nevada. Un residente di quella zona, rientrando a casa dal lavoro alla sera, ha sentito un miagolio disperato e lo ha seguito. Questo lo ha portato da due micini che sono stati abbandonati dentro ad un sacchetto della spesa. Miagolavano così forte che era impossibile non sentirli e rimanere indifferenti.

La persona che ha sentito il miagolio così forte è stata portata a seguirlo e il suono l’ha portata in un sacchetto della spesa. All’interno c’erano due micini che si agitavano disperati. Quella persona ha deciso di portarli all’Homeward Bound Cat Adoptions perché era evidente che avessero bisogno di cure.

Quel rifugio è molto famoso per l’impegno verso gli animali. Il personale, però, ha capito subito che quei due mici avevano dei problemi di salute. Com’era giusto aspettarsi, erano sporchi e avevano le pulci. Ma non solo. Erano malnutriti e avevano delle ferite, segni evidente di maltrattamento.

Sono stati curati immediatamente con tutte le procedure di base per le pulci e le ferite, poi sono stati dati ad un volontario per vivere in una casa con tutti i comfort in attesa di un’adozione. In una settimana il loro aspetto è cambiato notevolmente. I loro nomi (forse provvisori) sono Ginger e Dr. Pepper.

Si sono legati molto, hanno imparato a giocare e fare tutto insieme. Ora si spera solamente di poter trovare una sistemazione definitiva. Una famiglia che li accetti entrambi e che regali loro una vita piena di amore.