Erano quattro anni che Gabriele Bilancini non tornava a casa.�Casa è il quartier…

Erano quattro anni che Gabriele Bilancini non tornava a casa.�Casa è il quartiere Tuscolano a Roma, dove è nato e vissuto insieme ai genitori, la sorella e una compagnia di amici inseparabili.

Oggi Gabriele abita a Milano ed è tra i dieci designer emergenti più quotati al mondo. È uno che ce l’ha fatta: l’esempio perfetto di come si possa essere artefici della propria sorte.

E ora, dopo quattro anni, torna.

A casa tutto è rimasto identico, a partire dalla vita dei suoi amici, come se il tempo non fosse trascorso, stesse abitudini, stesse giornate – al posto della scuola il lavoro – che si concludono ai tavolini del bar del sor Antonio.

L’abbraccio in cui lo avvolge il suo passato è la cosa più dolce e al contempo soffocante che potesse ricevere e lo costringe a prendere atto della frattura che lo abita, della vergogna che prova ora nei confronti della famiglia e della sua terra d’origine.

🔥 “Brucia l’origine” è il nuovo libro di Daniele Mencarelli: un quadro appassionante di un quartiere della periferia romana che potrebbe essere una qualsiasi periferia, concreta ed esistenziale, in cui il protagonista coltiva un desiderio di esprimersi che non si appaga mai, un bisogno di appartenenza che non sa come incarnarsi.

In uscita il 15 ottobre; in preorder da oggi.