Erano in luna di miele e mai avrebbero pensato di avere un elefante come “terzo incomodo”

Durante la loro luna di miele in Tanzania, una coppia ha vissuto un’esperienza inaspettata quando due elefanti assetati si sono avvicinati alla piscina del loro resort di lusso. I due enormi mammiferi, che in Tanzania sono comuni, si sono abbeverati in quella che per loro appariva come una piccola pozza d’acqua, mentre i novelli sposi osservavano divertiti e sorpresi. A differenza di altri luoghi dove gli elefanti sono costretti a esibirsi, in questo resort gli animali si muovono liberamente nel loro habitat naturale.

I due elefanti non sembravano affatto intimoriti dalla presenza degli ospiti e hanno continuato a soddisfare le loro necessità, come bere acqua, anche se proveniente da una piscina. La coppia ha accolto con gioia questa visita, riconoscendo di essere ospiti nel regno di queste creature magnifiche. In Tanzania, diversi resort di lusso offrono agli sposi un’atmosfera fiabesca, permettendo di assistere all’affascinante spettacolo offerto dalla fauna locale.

Gli elefanti, pur avendo accesso a piscine trattate con cloro e disinfettanti, si sono dimostrati in grado di superare questa difficoltà. Gli ospiti del resort, felici di queste visite pacifiche e non invasive, spesso si fermano a filmare questi momenti unici, consapevoli che tali esperienze sono rare e memorabili. In questo modo, la coppia ha potuto arricchire il proprio album di ricordi con un episodio davvero speciale, immerso nella bellezza della natura africana e della sua fauna selvaggia.