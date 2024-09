Erano in cima a una casa

L’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, in particolare Bagnacavallo, ha causato danni gravissimi. La situazione a Traversara, frazione di Bagnacavallo, è particolarmente critica dopo la rottura degli argini del fiume Lamone, che ha inondato gran parte del comune, costringendo all’evacuazione di migliaia di persone. Due cittadini risultano dispersi, dopo aver cercato rifugio sul tetto di una casa che successivamente è crollata. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, con squadre attive nelle ricerche.

Attualmente un terzo del territorio comunale di Bagnacavallo è ancora sommerso, anche se per lo più si tratta di aree rurali. Tuttavia, a Traversara, la situazione rimane preoccupante: il flusso d’acqua dall’argine rotto ostacola gli interventi di soccorso. Elicotteri dei vigili del fuoco, dell’esercito e dell’aeronautica stanno monitorando la zona per trovare e liberare le persone intrappolate. Molti rifugiati si sono sistemati sui tetti delle loro abitazioni, ma le difficoltà nel salvataggio aumentano a causa delle strade impraticabili e delle condizioni meteo avverse.

Nelle aree colpite, le autorità hanno già attivato centri di accoglienza per gli sfollati, costretti ad abbandonare le proprie case in fretta. Le operazioni di recupero e il monitoraggio della situazione proseguono, con timori di ulteriori rotture degli argini e di altre inondazioni. Il viceministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami, ha sottolineato l’importanza delle ricerche per i due dispersi e la gravità dell’emergenza, facendo eco alle dichiarazioni del capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che ha assicurato l’impegno di tutte le forze disponibili per salvare vite umane.

La devastazione di Bagnacavallo è un simbolo della crisi che l’Emilia-Romagna sta affrontando, aggravata dagli eventi atmosferici estremi degli ultimi mesi. La situazione rimane sotto vigilanza, mentre le comunità locali si uniscono per affrontare questa sfida imprevista e pericolosa. La priorità resta il salvataggio e la sicurezza dei cittadini, in attesa di una stabilizzazione della situazione.