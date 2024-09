Erano davvero così alti i vichinghi o è un falso mito? L’archeologia fornisce delle risposte.

Quando si pensa ai Vichinghi, l’immagine che viene subito alla mente è quella di uomini alti e possenti; ma quanto c’è di vero in queste descrizioni? Grazie agli studi archeologici degli ultimi decenni, oggi siamo in grado di avere un quadro più preciso delle caratteristiche fisiche di questi guerrieri del Nord.

Le ricerche archeologiche su scheletri rinvenuti in Svezia, Norvegia e Inghilterra indicano che l’altezza media dei Vichinghi era di circa 176 cm, quindi leggermente superiore alla media di altre popolazioni dell’epoca. Alcuni individui potevano raggiungere altezze di 190 cm, mentre i più bassi si attestavano intorno ai 170 cm. Questo dato risulta sorprendente se confrontato con la media globale dell’epoca, che si aggirava intorno ai 170 cm.

L’idea che i Vichinghi fossero alti è ulteriormente supportata da una massiccia analisi del DNA, pubblicata su Nature nel 2020, che ha evidenziato una predisposizione genetica alla statura elevata tra le popolazioni nordiche.

Oltre all’altezza, un altro aspetto distintivo dei Vichinghi era la loro forza. Le analisi degli scheletri mostrano che molti individui possedevano una massa muscolare superiore alla media, suggerendo una robustezza notevole. Alcuni scheletri esposti al Museo dei Vichinghi di Oslo appartenevano a uomini che pesavano tra i 130 e i 140 kg, confermando la presenza di individui eccezionalmente forti.

Questa forza straordinaria viene spesso celebrata nelle saghe norrene, dove si raccontano imprese eroiche che potrebbero sembrare esagerate, ma che trovano comunque riscontro in evidenze archeologiche. Ad esempio, l’assedio di Stamford Bridge del 1066 narra di un guerriero norvegese che, armato solo di un’ascia, riuscì a tenere testa all’esercito inglese, uccidendo una quarantina di uomini prima di essere sopraffatto.

La straordinaria forza e statura dei Vichinghi non erano solo frutto della genetica, ma anche del loro stile di vita. Fin da giovani, i Vichinghi erano abituati a un’intensa attività fisica, necessaria per la loro vita di guerrieri e agricoltori. La dieta, ricca di proteine e carboidrati, contribuiva ulteriormente al loro sviluppo muscolare.

Va inoltre considerato che essere un Vichingo non era tanto una questione di etnia quanto di professione. Il loro stile di vita, che prevedeva incursioni e battaglie, richiedeva una forza fisica sopra la media, motivo per cui solo i più forti e capaci prosperavano in quella società.

L’immagine del Vichingo alto e robusto non è solo un mito. Grazie alle recenti scoperte archeologiche, sappiamo che questi guerrieri nordici erano effettivamente più alti e forti rispetto alla media delle popolazioni coeve, confermando almeno in parte le leggende che li hanno resi celebri nei secoli.