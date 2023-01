Era solo una gita, ma appena vede il figlio con lui cambia tutto

La mamma aveva portato il figlio in quel posto solo in gita ma quando ha visto l’intesa tra i due cambia idea. La reazione del piccolo.

Ci sono bambini che nascono in famiglie in cui vive già da tempo un animale, altri che invece ne desiderano uno così tanto che diventa la loro più grande ossessione. Purtroppo non sempre i desideri possono avverarsi e spesso capita che i genitori siano contrari all’idea di un cane in casa o che non possano permettersene uno. Esistono invece occasioni in cui i desideri riescono a diventare realtà proprio quando meno lo si aspetta. Questo è quello che è accaduto ad un bambino andato in gita con la mamma in un rifugio e che è tornato a casa con il suo sogno più grande.

La mamma ha portato il figlio in gita in un rifugio ma poi cambia idea e tornano a casa con un cucciolo

Chi da piccolo non ha mai desiderato avere un cucciolo con cui crescere e giocare? Per i bambini nati in famiglie senza animali, uno tra più grandi sogni è quello di ricevere in regalo un cane tutto per loro. Spesso i genitori non sono molto accondiscendenti con questa richiesta e il desiderio del piccolo rimane per molto tempo solo un sogno. Ma come reagireste voi difronte ad un sogno che si avvera in un momento totalmente inaspettato?

Una mamma brasiliana aveva deciso di accompagnare il proprio figlio presso un rifugio per fargli passare un po’ di tempo insieme ai suoi amati animali. La donna, di nome Kyla, però era stata chiara fin da subito con il suo bambino: si trattava solo di una visita e non avrebbero assolutamente preso alcun cane.

Il bambino, di nome Leon, aveva deciso di accettare quella condizione, tanto è l’amore che prova per i cani. Per lui era già tanto poter passare del tempo con loro e quella giornata sarebbe stata comunque abbastanza per poter placare il suo desiderio.

Arrivati al rifugio per animali il piccolo Leon si è subito trovato in sintonia con un cucciolo di Beagle, tanto da prenderlo in braccio per coccolarlo e non riuscire a staccarsi da lui. Kyra nel frattempo osservava la scena e quella visione ha smosso qualcosa in lei.

Partita come solo una gita la mamma non è riuscita a resistere alla vista del figlio con quel cucciolo e cambia idea riguardo a quello che aveva detto. Potranno portare a casa quel piccolo quattro zampe. Quando la donna decide di comunicarlo a Leon questo viene completamente sovrastato dalle emozioni e scoppia in un tenerissimo pianto. La reazione del bambino alla notizia datagli dalla mamma è stata davvero qualcosa di stupendo, che di sicuro Kyra ricorderà per sempre. (G. M.)