“Era solo un problema di soldi” Alfonso Signorini rompe il silenzio sulle foto della gravidanza di Giulia de Lellis: il duro attacco all’influencer

Giulia De Lellis critica la pubblicazione delle foto della sua gravidanza da parte di Alfonso Signorini, che risponde difendendo il suo lavoro e sottolineando il passato burrascoso tra i due. Questo scambio ha suscitato interesse nel panorama mediatico italiano. Giulia ha espresso il suo disappunto, affermando che le notizie personali dovrebbero essere condivise privatamente e non tramite i media. In un video, ha definito inappropriati i comportamenti di Signorini, evidenziando l’importanza della privacy in momenti delicati. Ha anche insinuato che la sua reazione possa derivare dalla difficoltà di annunciare la gravidanza autonomamente a causa delle dinamiche commerciali legate ai suoi sponsor.

Alfonso Signorini ha prontamente risposto alle critiche, difendendo le scelte editoriali del settimanale CHI. Ha chiarito che le foto di Giulia sono state scattate in un contesto pubblico, in cui lei stessa ha mostrato il pancino. Signorini ha sostenuto che è difficile parlare di privacy per chi lavora con l’esposizione sui social e ha suggerito che la frustrazione di Giulia potrebbe derivare dal fatto di non poter annunciare la gravidanza per prima, date le attenzioni già sollevate. Ha ribadito che la gravidanza di Giulia, vista la sua notorietà, rientra tra le notizie di interesse pubblico.

Il rapporto tra Giulia e Alfonso è stato caratterizzato da tensioni nel passato, in particolare durante il Grande Fratello Vip del 2017, dove i loro scontri divennero memorabili. Questo recente episodio potrebbe rappresentare una rivincita per Signorini, alimentando il dibattito sui confini tra vita privata e carriera pubblica e sull’influenza delle dinamiche di potere nel mondo dello spettacolo.