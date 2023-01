Era rinchiusa in una piccola gabbia per cani: poliziotti senza parole -VIDEO

I poliziotti sono rimasti basiti nel vedere come la piccola tigre del Bengala fosse rinchiusa in una minuscola gabbia per cani – VIDEO.

Traffico d animali è una realtà con cui le forze dell’ordine devono fare i consti e l’ultima notizia arriva dal Nuovo Messico (Stati Uniti), dove la polizia ha fatto una scoperta sconcertante indagando su dei spari d’arma da fuoco. La vicenda si è svolta nella giornata del 10 gennaio e le indagini sono ancora in corso per riuscire a trovare i criminali.

Polizia basita dopo averla trovata rinchiusa in una gabbia per cani – VIDEO

La polizia del Nuovo Messico ha salvato una tigre del Bengala trovata durante un’indagine su una sparatoria martedì scorso. Il Dipartimento di Polizia di Albuquerque ha dichiarato che gli agenti hanno risposto ad una chiamata per colpi d’arma da fuoco intorno alle 14:15 e mentre gli agenti si stavano recando sul posto, qualcuno ha riferito che una persona era stata colpita.

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato la vittima con una ferita d’arma da fuoco alla gamba. Tuttavia sulla scena hanno udito un altro sparo proveniente da una casa mobile lì vicina. Durante l’indagine, hanno trovato il colpevole armato di pistola e lo hanno preso in custodia.

La scia di sangue trovata a terra, inoltre, ha condotto ad un’altra roulotte nella zona. Gli agenti, quindi, l’hanno seguita e sono entrati nella roulotte, dove, invece di trovare una persona ferita, hanno trovato un cucciolo di tigre del Bengala in una minuscola gabbia per cani.

Di conseguenza è stato emesso un mandato e il New Mexico Department of Game and Fish è venuto a prelevare la tigre dal luogo. Le indagini su come e perché la piccola tigre fosse lì sono ancora in corso, per il momento è stato scoperto che la vittima dell’arma da fuoco si trovava all’esterno della roulette ed è stata colpita da un proiettile vagante.