Era rannicchiato per la paura, autista salva un gatto terrorizzato sul ciglio dell’autostrada

Il gatto si trovava terrorizzato sul ciglio dell’autostrada quando un autista si è fermato a soccorrerlo: era rannicchiato dalla paura.

L’indifferenza è una cosa terribile, soprattutto quando si ha davanti un cucciolo in difficoltà e spaventato. Fortunatamente non è la regola e alcune eccezioni esistono, come il buon samaritano che è sceso dalla sua vettura per andare a soccorrere un gattino in difficoltà che si trovava sul ciglio dell’autostrada.

Si trovava rannicchiato vicino all’autostrada: gatto terrorizzato salvato

La buona samaritana si chiama Marc Alba e stava tornando a casa in macchina dopo aver aiutato una colonia di gatti selvatici. Tranquillo e sereno, pensava che il suo lavoro fosse finito lì per oggi, fino a ché non ha visto qualcosa che ha attirato la sua attenzione e lo ha fatto immediatamente accostare.

Alba ha raccontato a The Dodo che si trovava lungo il cavalcavia autostradale prima dell’uscita per casa sua quando ha notato un piccolo gattino soriano che urlava verso il traffico, terrorizzato. Non poteva andare avanti per la sua strada ed ignorare il cucciolo in difficoltò, perciò ha accostato in prossimità della rampa di uscita e si è diretta verso il gattino, il quale poteva sfrecciare verso il traffico in qualsiasi momento e provocarsi del male. Doveva agire in fretta. “Nel panico, non ho nemmeno pensato di prendere i guanti o una coperta per aiutarlo ad afferrarlo. Ho cercato di metterlo all’angolo con i piedi per evitare che corresse verso il traffico e sono riuscita a prenderlo in braccio“, racconta a The Dodo.

È rimasta a contemplare il piccolo soriano per qualche minuto, in modo da cercare di calmarlo e farlo sentire al sicuro. Al momento giusto, Alba, è ritornata alla sua auto. Mentre eseguiva il salvataggio, le macchine continuavano a sfrecciare e nessuno si è accostato per cercare di fornirle aiuto. Il gattino, soprannominato Dodger, era molto spaventato, ma una volta al sicuro all’interno dell’auto con la sua salvatrice, è riuscito finalmente a calmarsi un po’. Il silenzio all’interno della macchina era quello che ci voleva per portare calma e tranquillità all’animo di Dodger, dopo aver sperimentato il caos del traffico.

Dodger era un po’ malconcio e impaurito, ma fortunatamente, non aveva lesioni gravi. Alba ha portato immediatamente il piccolo Dodger dal veterinario, il quale ha stabilito che la sua coda era fratturata e potrebbe dover essere amputata prima o poi. L’unica cosa di cui aveva bisogno davvero in quel momento era molto riposo per guarire. Secondo le supposizioni fatte dalla stessa Alba, in base al luogo di ritrovamento, è purtroppo possibile che sia stato gettato da un’auto che transitava sull’autostrada. L’inizio della sua vita non è stato per niente semplice ma ora ha davanti a sé tanta felicità, tanto amore e una casa accogliente.