era nella cassetta della posta, non avrei mai creduto di trovarne uno lì

Mai avrebbe pensato di trovarlo nella cassetta della posta e invece eccolo lì per una sorpresa agghiacciante, tutti i dettagli.

A volte si fanno dei ritrovamenti molto particolari, soprattutto quando si tratta di animali che hanno la capacità di essere furtivi e di rannicchiarsi anche in angoli più piccoli di loro. Questa volta quest’uomo ha fatto una scoperta agghiacciante aprendo la sua cassetta della posta. Adesso i vostri pensieri correranno così come hanno corso tanto i miei andando a pescare tra le mie paure. Forse non siamo così distanti dalla realtà, ma ecco nei dettagli che cosa è accaduto.

Scoperta agghiacciante: lo ha trovato nella cassetta della posta

Personalmente, devo dire che ho sempre un po’ di timore quando vado ad aprire la cassetta della posta perché ci sono molti animaletti che girano attorno tra cui lucertole, ragni, insetti e ho veramente paura di trovare all’interno una sorpresa. È accaduto a quest’uomo australiano e spero non accada mai a me una cosa del genere. Ha trovato un animale che è a dir poco terrificante per alcune persone: un serpente.

Brik Moranis vive in Australia, nella città di Wyoming. L’Australia è un Paese un po’ particolare dal punto di vista delle specie animali. Lì ci sono tanti esemplari più grandi rispetto al normale e tante specie, anche pericolose, che invadono le case delle persone.

Aprendo la sua cassetta delle lettere, Brik ha trovato un serpente accovacciato e rannicchiato in quel piccolo spazio. Si possono vedere anche dei volantini pubblicitari su di lui, segno che qualcuno ha portato la posta anche dopo la sua presenza. Alcune persone sarebbero morte dalla paura, ma non Brik, il quale ha scherzato sul fatto di essere in Australia e che, quindi, queste cose sono all’ordine del giorno.

Poi, ha chiesto agli utenti quanto costa installare una nuova cassetta delle lettere. Ovviamente il coraggio di prendere quel serpente non era molto. Però, pare che Brik l’abbia poi stuzzicato e convinto a lasciare il posto. Se ne è andato tranquillamente strisciando nelle siepi davanti alla casa.

Si tratta di un esemplare giovane di pitone diamante. Può superare i tre metri di lunghezza, ha un carattere abbastanza schivo ed è difficile che possa attaccare l’uomo. Certo, però, se si sente minacciato e vuole difendersi lo farà eccome. A Brik, tuttavia, tutto è andato bene e questo incontro ravvicinato non ha avuto conseguenze gravi.