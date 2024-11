Era membro della commissione per le pari opportunità

Treviso piange la prematura scomparsa di Ombretta Frezza, storica dell’arte e membro della Commissione Pari Opportunità del Comune. Malata da tempo, è deceduta la mattina di domenica 3 novembre all’età di 50 anni. Ombretta era ben conosciuta nella sua città per il suo impegno nell’arte e nella politica, avendo partecipato alle ultime elezioni comunali con la lista “Forza Italia Con Te” a sostegno del sindaco Mario Conte.

Oltre ai suoi compiti politici, Frezza era un’apprezzata storica dell’arte, dedicandosi alla curatela di mostre e alla ricerca storico-artistica. Ha scritto numerosi saggi e articoli per riviste e ha collaborato anche con la Biennale di Venezia. Recentemente aveva condiviso con il pubblico il suo percorso di malattia, avendo scoperto di avere un linfoma contro cui le terapie non avevano avuto successo. Con coraggio e ironia, ha raccontato la sua battaglia attraverso i social media, tenendo un diario su Facebook nel quale ha ribattezzato la malattia “linfostronzo”.

Nel suo messaggio di addio, Frezza invitava il malanno a “andarsene senza fare storie” e prometteva che, col tempo, il ricordo della malattia sarebbe divenuto meno doloroso. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha espresso il suo cordoglio su Facebook, ricordando Ombretta come una donna appassionata per l’arte, attivamente coinvolta nelle iniziative culturali e sociali della città. Ha ammirato in particolare la forza d’animo di Frezza e la sua positività nell’affrontare pubblicamente la malattia, esprimendo le sue più sentite condoglianze alla famiglia.