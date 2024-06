Era lì, davanti alla macchina che piangeva disperatamente

Questo cucciolo rimaneva lì senza mai allontanarsi: piangeva dalle prime luci del mattino di fronte alla macchina: il motivo è sorprendente.

“Il mio cucciolo non smetteva di lamentarsi di fronte alla nostra macchina dalle 6 del mattino“, spiega @coastAL.cowgirl sul suo profilo TikTok. Nel filmato condiviso lo scorso 30 maggio il suo cucciolo di cane da pastore belga si muove con preoccupazione attorno al veicolo. Di primo acchito sembra che il cucciolo avvertisse la presenza di qualcosa di insolito provenire dall’autovettura di famiglia.

Cucciolo di pastore belga resta per ore davanti alla macchina: piangeva senza sosta per la preoccupazione

Andando avanti con la visione del filmato si scopre che il cucciolo di pastore belga non si era mai allontanano, per tutto quel tempo, dal veicolo e che l’avrebbe fatto per un motivo ben preciso.

Quando la sua famiglia di umani, insospettita dal comportamento del cucciolo, ha deciso di controllare cosa spingesse il cagnolino a rimanere effettivamente lì per tutto quel tempo ha finalmente scoperto la verità. Sotto l’autovettura si stava riparando da ore un piccolo gattino nero solo e spaventato.

Quando il cucciolo di cane ha sentito il gattino lamentarsi avrebbe anch’esso iniziato a piangere, come per mostrare a lui la sua solidarietà e attirare – al contempo – l’attenzione degli umani per poterlo aiutare. “Sembra uno scherzo a questo punto“, ha affermato la mamma umana del cucciolo di pastore belga rimanendo interdetta dalla scoperta. Il reale motivo della sua esclamazione, però, si scoprirà soltanto più tardi.

Il cucciolo voleva salvare la vita al piccolo gattino

Non è la prima volta che un pastore belga fa amicizia con un animale di un’altra specie. Eppure, in questo caso, la nascita del legame d’amicizia tra i due cuccioli avrebbe toccato il cuore degli utenti su TikTok.

Il cucciolo di cane era stato accolto nella sua attuale famiglia solo da pochi giorni e – con sorpresa – la sua mamma umana ha deciso di occuparsi provvisoriamente anche del piccolo gattino.

@coastal.cowgirl Did i possibly accidentally manifest animals in my life or do yall need to spay your babiez?! BOTH #spayyouranimals #straycat #puppysmell #scentdogs #kittenrescue #southal ♬ original sound – harley

Il gattino nero è ora al sicuro in casa e sembra che la sua famiglia provvisoria stia cercando per lui una nuova sistemazione. Anche se il cucciolo di pastore belga sembrerebbe già essere un po’ malinconico all’idea.