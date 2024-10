Era l’ex moglie di un famoso calciatore.

È scomparsa oggi, giovedì 3 ottobre, Perla Mazzolini, l’ex moglie del calciatore Giuseppe Galderisi, noto con il soprannome di “Nanu”, che ha giocato nel Calcio Padova e nella Nazionale. La donna, che aveva 59 anni, ha lottato per lungo tempo contro un tumore, ma la malattia l’ha portata via.

Perla era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico un anno fa, durante il quale le è stato asportato l’utero. Purtroppo, il cancro è ritornato con forza, provocando metastasi che hanno compromesso le sue possibilità di guarigione. La sua morte ha suscitato grande tristezza tra coloro che la conoscevano e l’affetto che ha ricevuto dalla comunità è stato palpabile.

Negli anni, Perla Mazzolini si era fatta un nome nella movida padovana, gestendo un bar del centro chiamato Kolar, situato in via dell’Arco, contribuendo a creare un ambiente accogliente e vivace. La sua figura era diventata un punto di riferimento per molti, grazie alla sua personalità e al suo sorriso.

Perla e Giuseppe Galderisi sono stati sposati per 26 anni e la loro storia d’amore era stata sotto i riflettori. Anche se la loro separazione era stata dolorosa, entrambi erano rimasti nel cuore della gente, in parte grazie alla carriera di successo di Galderisi, che aveva giocato per squadre di prestigio come Juventus e Milan e successivamente si era dedicato a una carriera come allenatore.

Negli ultimi anni della sua vita, Perla era tornata a vivere a Cremona dopo un lungo periodo a Padova. La sua morte ha scosso la comunità e molti hanno voluto esprimere le proprie condoglianze al figlio Andrea. Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Perla era anche appassionata di moto, una passione che la definiva ulteriormente.

I funerali di Perla Mazzolini si svolgeranno domani, venerdì 4 ottobre, e si prevede che la risposta della comunità sarà significativa, riflettendo l’affetto e la stima che ha guadagnato nel corso della sua vita. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il ricordo di questa straordinaria donna continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta.