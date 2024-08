Era legato al palo e nonostante la donna continuasse a chiamarlo lui non rispondeva: era sordo

Una donna stava camminando verso casa quando ha notato un cane legato ad un palo, non poteva credere ai suoi occhi, è accaduto l’incredibile.

Un cucciolo giaceva legato a un palo immobile quando una donna passando si accorse della sua presenza e iniziò a chiamarlo per attirare la sua attenzione senza però ottenere alcun risultato.

La donna infatti vedendo che il cane sdraiato in terra legato al pallo non reagiva al suo richiamo iniziò a pensare il peggio, in fondo il cucciolo era legato ad un palo sotto il solo ed era sdraiato in terra immobile, mentre si avvicinava la donna era terrorizzata e iniziò a pensare che il cane abbandonato fosse esanime in terra.

Più si avvicinava e più pero si rendeva conto che forse la realtà era diversa e che quel povero cane non fosse morto ma che la sua apparente indifferenza verso il richiamo della donna potesse essere il vero motivo dell’abbandono.

Legato ad un palo non dava alcun segno di vita terrorizzando la donna

Il cane un pitbull dal nome Wally, era fermo immobile e più la donna si avvicinava più il suo terrore cresceva mentre continuava a chiamarlo senza ottenere alcuna risposta dal cucciolo.

Avvicinandosi con molta cautela la donna si rese conto che il cane respirava e questo la tranquillizzò molto, tanto da farla avvicinare ulteriormente, ma perché il cane non rispondeva ai suoi continui richiami? Arrivata molto vicino al cane la donna busso in terra nella speranza di svegliare il cucciolo

Wally si sveglio e vista la donna iniziò a scodinzolare desideroso di affetto nei suoi occhi si notava la tristezza e a quel punto la donna comprese sia perché il cucciolo era stato abbandonato sia perché nonostante i molteplici richiami della donna il cane non si era mai svegliato, Wally era completamente sordo

Dopo aver realizzato la reale condizione del cane, la donna decise di intervenire iniziò ad accarezzarlo delicatamente cercando di tranquillizzarlo per entrambi fu un colpo di fulmine infatti la giovane decise di portarlo a casa con se.

La donna decise di liberare il cagnolino dal palo e di caricarlo nella sua automobile, arrivati a casa della donna il cane fu immediatamente rifocillato e lavato, nonostante il suo passato fatto probabilmente di estrema sofferenza il cucciolo si adattò immediatamente alla nuova sistemazione come se avesse compreso di aver finalmente trovato il luogo che avrebbe potuto chiamare casa.

Nonostante la donna fosse già decisa nell’adottare Wally bisognava indagare su chi fosse la persona crudele che lo aveva legato al palo abbandonandolo al suo destino, il cane fu quindi portato da un veterinario ad Atlanta per eseguire un controllo approfondito e vedere se fosse stato microchippato.

Il cane era in ottima salute, gli furono tagliate solo le unghie e venne sottoposto ad un trattamento antiparassitario, il cucciolo non era provvisto di microchip e questo permise immediatamente alla sua salvatrice di poterlo adottare. Nonostante la sua disabilità Wally ora ha una casa per sempre dove a nessuno interesse se ci sente o meno, quello che importa è l’amore incondizionato che può dare e ricevere e questo è tutto quello che basta