“Era la persona che non dovevo perdere” Marco Mengoni rompe il silenzio dopo il terribile lutto che lo ha colpito: un grande dolore

Marco Mengoni ha recentemente parlato della perdita della madre, avvenuta nel settembre dello scorso anno, rivelando il profondo dolore che continua a influenzare la sua vita e musica. In un’intervista con Vanity Fair, ha condiviso il suo lutto, segnando un’importante fase di elaborazione. Mengoni descrive il legame con la madre come indissolubile, affermando: “Era la persona che non dovevo mai perdere nella vita”. Questo commento evidenza l’intensità del loro rapporto e il peso dell’assenza che sente ogni giorno.

Nonostante il tempo passato, il dolore è rimasto inalterato, rappresentando un vuoto incolmabile. Durante l’intervista, Mengoni ha tracciato un ritratto affettuoso della madre, descrivendola come una donna capace di oscillare tra serietà e leggerezza. Ha trovato conforto nel sapere di aver fatto tutto il possibile per lei fino alla fine, esprimendo gratitudine per il tempo condiviso. Nadia, la madre, aveva una passione per il canto e ha incoraggiato il giovane Marco a seguire la strada musicale, intuendo il suo potenziale prima che lui stesso lo comprendesse.

Dopo la sua scomparsa, Mengoni ha vissuto un silenzio artistico, allontanandosi dalla musica e affrontando un blocco creativo. Solo ora sembra pronto a tornare sul palco, portando con sé il ricordo della madre. La musica, per lui, è diventata nuovamente un rifugio, un modo per onorare la memoria di una madre che lo ha sempre sostenuto. Le sue parole riflettono un percorso di dolore, ma anche un’eredità che vive attraverso la sua arte.