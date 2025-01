Era la madre della psicologia felina.

È venuta a mancare Carole Wilbourn, una pioniera della psichiatria felina, conosciuta come la “Freud dei gatti”, all’età di 84 anni. Wilbourn ha dedicato la sua vita a comprendere il linguaggio emotivo dei felini, rivoluzionando la psichiatria felina con il suo approccio innovativo e la sua empatia verso gli animali. Nata a Queens il 19 marzo 1940, Carole crebbe senza gatti, ma la sua vita cambiò negli anni ’60 con l’adozione di Oliver, il suo primo gatto. Nel 1973, fondò a Manhattan The Cat Practice, il primo ospedale esclusivamente per gatti negli Stati Uniti, dove trattò oltre 13.000 felini in 50 anni di attività.

Wilbourn interpretava i comportamenti problematici dei gatti, come la distruzione di tappeti o la gelosia verso neonati, come richieste di aiuto, sostenendo che i gatti sono esseri emotivi capaci di ansia, frustrazione, tristezza e gioia. Per alleviare i loro disagi, utilizzava metodi creativi, tra cui musica classica e messaggi vocali dei proprietari per confortare gli animali. Credeva fermamente che i problemi comportamentali dei gatti riflettessero le dinamiche familiari e i cambiamenti nell’ambiente domestico, e incoraggiava i proprietari a coinvolgere i nuovi partner nella cura degli animali per ripristinare l’equilibrio emotivo.

Oltre ad essere una terapeuta di successo, Wilbourn era anche un’autrice prolifico. Tra i suoi sei libri, il più noto è “Cats on the Couch” (1982), che ha aiutato molte generazioni di proprietari a comprendere meglio i loro gatti. La sua reputazione trascendeva i confini di Manhattan: riceveva pazienti da tutto il mondo per consulenze, con costi che potevano raggiungere i 400 dollari per una visita a domicilio. Wilbourn ha dimostrato che i gatti non sono semplici animali domestici, ma creature con un mondo emotivo profondo. Sosteneva che “un gatto non sarà mai un sottomesso”, celebrando la loro indipendenza come una forza.

Nonostante la sua passione per i gatti, aveva anche un’affezione per i cani, che occasionalmente trattava. L’eredità di Wilbourn va oltre il suo lavoro; ha cambiato il modo in cui il mondo vede e comprende i gatti. Con il suo gatto Siamese Orion 2 e la sorella Gail a portare avanti il suo ricordo, il messaggio di Wilbourn rimane chiaro: comprendere i gatti è fondamentale per un mondo migliore.