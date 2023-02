Era intrappolato nell’auto in fiamme: autista si ferma e prova a salvarlo

Cucciolo intrappolato nell’auto in fiamme, eroe si ferma e fa di tutto per portarlo fuori da quell’inferno e salvargli la vita .

Un eroe camuffato in divisa da corriere , Ervin Ruhe, ha compiuto un atto di coraggio che lo pone ben al di sopra dei suoi doveri lavorativi. Mentre stava effettuando diverse consegne in California, si è imbattuto in una scena raccapricciante: un’auto che bruciava sul bordo della strada, con un pelosetto intrappolato all’interno.

Quello che doveva essere un normale giorno di lavoro è diventato un momento di prova per Ruhe, che non ha esitato un solo istante di fronte alla vista di un animale in pericolo.

Cucciolo nella macchina in fiamme uomo si ferma per salvargli la vita

Pensando che ci fossero delle persone all’interno del veicolo in fiamme, l’uomo si è avvicinato per offrire il suo aiuto. Ma quello che ha trovato è stato ancora più sconvolgente: un cucciolo intrappolato e in pericolo di vita.

Il corriere ha infatti trovato il proprietario del cane disperato nel tentativo di aprire la portiera, ma senza successo. Un rappresentante della compagnia di spedizioni ha confermato a FOX 40 che l’uomo disperato aveva già liberato sua moglie dall’auto, ma che il suo amato cane era ancora bloccato sul sedile posteriore.

Senza pensarci due volte, Ruhe ha fermato la sua camionetta e, per fortuna, aveva un estintore a portata di mano. Con il suo coraggio e la sua presenza di spirito, ha spento le fiamme e salvato il cucciolo.

In un video si puo infatti sentire il corriere affermare “Ho appena usato un estintore per salvare un cane dai proprietari ei proprietari sono al sicuro”

Il suo atto eroico non è passato inosservato. I suoi colleghi lo hanno lodato come un eroe e anche la famiglia del cucciolo, estremamente grata per il suo intervento, lo ha ringraziato per aver fatto la cosa giusta.

Navneet Kaur, senior regional manager di Amazon Delivery Station, in una nota ha dichiarato :

“Siamo estremamente grati a Ervin per aver superato il suo ruolo e aver aiutato un membro della comunità e il suo animale domestico durante un momento di pericolo”.

Questa storia ci ricorda che ci sono ancora persone disposte a fare il bene ea rischiare la propria vita per salvare quella degli altri, anche se indossano solo una semplice divisa .