Era insopportabile, i litigi ormai erano… Gianloreto Carbone rompe il silenzio e svela perché ha lasciato Chi l’ha visto

Gianloreto Carbone, ex volto di “Chi l’ha visto?”, racconta la sua carriera e il complesso rapporto con Federica Sciarelli. Oggi ottantenne e in pensione, Carbone ha iniziato nel 1993 nel programma per necessità economica, immerso in storie di dolore. Ha affrontato eventi tragici come la strage di Erba e gli omicidi di Sarah Scazzi ed Elena Ceste, riuscendo a toccare il pubblico con il suo approccio empatico al giornalismo. Le sue esperienze sono raccontate nel libro “Sì, io l’ho visto!”, dove condivide aneddoti e retroscena.

Il suo rapporto con Federica Sciarelli è stato caratterizzato da alti e bassi, con momenti di intensa collaborazione e conflitti. Sciarelli, alla guida del programma dal 2004, ha introdotto un nuovo stile lavorativo, creando tensioni tra i due, specialmente durante il caso della strage di Erba, dove Carbone ha messo in discussione la colpevolezza degli imputati. Nonostante le divergenze, entrambi hanno cercato di ricostruire il loro legame professionale.

Nel 2021, Carbone ha deciso di lasciare “Chi l’ha visto?”, una scelta consapevole dopo anni di dedizione, motivata dalla voglia di dedicarsi a nuovi progetti, tra cui la scrittura. Sebbene non segua più il programma, resta apprezzato dal pubblico che lo riconosce per strada. Il 20 giugno 2025 celebrerà i suoi 80 anni, riflettendo sul tempo trascorso e sull’impatto della sua carriera. Oggi continua a lavorare nella scrittura e progetti creativi, mantenendo legami solidi, in particolare con il figlio, mentre il suo contributo al mondo del giornalismo rimane significativo.