Era incatenato sotto la pioggia: non poteva credere ai suoi occhi

L’ufficiale di polizia non poteva credere ai suoi occhi quando lo ha trovato incatenato sotto la pioggia: lo salva da quella drammatica situazione – VIDEO.

A Brooklyn, New York, pioveva a dirotto e faceva molto freddo. L’agente Michael Pascale del Dipartimento di Polizia di New York era di pattuglia quando ha notato una piccola figura che tremava accanto ad una recinzione. Avvicinandosi, ha scoperto che si trattava di un cane nero e magro che non era solo rannicchiato accanto alla recinzione, ma vi era incatenato.

Cane trovato sotto la pioggia e incatenato: l’agente lo adotta – VIDEO

Il cagnolino è stato trovato abbandonato e spaventato, e aveva gli occhi pieni di paura. L’agente ha cercato inizialmente di confortare il cucciolo mentre scioglieva il laccio e cercava di allentare la catena di metallo freddo e pesante che gravava sul suo collo esile. Ha poi accolto il piccolo tra le sue braccia, e ancora tremante lo ha portato nell’auto di pattuglia al caldo e all’asciutto, ma soprattutto al sicuro.

Ma per Pascale il lavoro non era finito. Dopo una breve sosta all’ASPCA per accertarsi delle sue condizioni, l’agente ha deciso di portarselo a casa in modo permanente e ha quindi accolto a casa sua il suo nuovo migliore amico, a cui ha dato il nome di Joey. Joey ha ispirato l’agente di polizia ad impegnarsi ancora di più per porre fine all’abuso verso gli animali e agli incatenamenti.

I cani incatenati sono spesso privati di cibo, acqua, riparo, cure veterinarie, socializzazione e affetto. Inoltre, non potendo fuggire, possono essere vittime di attacchi di altri animali, di esseri umani crudeli, di incendi e allagamenti. I due infatti portano combattono contro questa triste realtà e ormai sono diventati inseparabili.

Se si vede un cane incatenato in evidente stato di sofferenza è doveroso chiamare subito le autorità locali e rimanere con il cane maltrattato sino al loro arrivo per assicurarsi che riceva l’aiuto di cui ha bisogno. Se le autorità non rispondono, rivolgersi agli enti e associazioni locali per la cura e la difesa degli animai.