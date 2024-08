Era in spiaggia a prendere il sole poi una macchia nera lo terrorizza

Un uomo è in spiaggia a prendere il sole quando una macchia nera si avvicina a lui: la reazione dell’uomo è di puro terrore.

In un filmato di “See Throught Canoe” un uomo appare di spalle, in acqua, mentre prende il sole in acque cristalline. L’uomo è ignaro, in quel momento, che alle sue spalle una creatura marina si sta avvicinando alle sue spalle. L’avvicinamento avviene lentamente, eppure l’uomo non si accorge di nulla finché la creatura non sta per sfiorarlo.

Mentre è in spiaggia a prendere il sole una macchia nera lo terrorizza

La clip immortala l’avvicinamento della ancora non ben identificata creatura marina, in una macchia nera che nota sott’acqua, e si conclude nel momento in cui l’uomo si volta mostrando di essere terrorizzato.

L’uomo che indossa un cappello bianco – da tipico turista in vacanza – pare non si fosse accorto della presenza dell’animale marino alla sue spalle, e – probabilmente non riconoscendo di quale creatura si trattasse – ha reagito al suo avvicinamento con un balzo “felino” verso destra cercando una distanza dall’animale.

Grazie ad alcuni commenti alla clip, registrata in diretta da un Golfo della Florida all’inizio dell’estate 2024, e da altre informazioni riportate dai gestori della pagina si evince finalmente di quale animale si tratti e, soprattutto, del motivo per il quale l’uomo protagonista del filmato avrebbe anche potuto non avere una simile reazione di fronte.

Macchia nera appare in acqua: alle sue spalle un lamantino

Al termine della clip si apprendere – grazie alla didascalia della clip – che si tratta di un lamantino. Ossia di un animale acquatico, qui molto “silenzioso”, dal peso di ben 500 kg. Il lamantino è un mammifero acquatico appartenente alla famiglia dei trichechidi, e dunque facilmente riconoscibile per le sue grandi dimensioni.

Come ricordano gli utenti tra i commenti, però, non ci sarebbe nulla in realtà di cui aver paura nel caso di un incontro ravvicinato di questo genere. Il motivo? Il lamantino è una creatura davvero adorabile.

La clip, di soli 41 secondi, è apparsa per la prima volta su Facebook lo scorso 27 giugno. Al momento il post condiviso circa 2 mesi fa dalla pagina “See Through Canoe” ha raggiunto una quota pari a 4mila interazioni.