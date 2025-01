Era il vero Ciuchino nella saga di Shrek

È venuto a mancare Perry, un asino speciale che ha ispirato il personaggio di Ciuchino nella saga di Shrek. Perry, un asino in miniatura di 30 anni, ha combattuto a lungo contro una dolorosa malattia agli zoccoli. La comunità di Palo Alto, in California, lo ha ricordato con affetto, considerandolo un’icona globale. Nato nel 1994, Perry è stato accolto nel 1997 al Barron Park Donkeys, un rifugio per asini, dove inizialmente svolgeva il ruolo di supporto emotivo per i cavalli da polo. La sua personalità vivace e il modo giocoso di interagire con le persone hanno colpito gli animatori della DreamWorks, che nel 2000 lo scelsero come modello per il famoso personaggio di Ciuchino, doppiato da Eddie Murphy. Sebbene il suo contributo fosse stato compensato con soli 75 dollari, Ciuchino è diventato uno dei personaggi più amati della serie.

Nonostante la sua fama, Perry ha vissuto una vita umile in Bol Park, condividendo il suo ambiente con altri asini. Era molto amato dai visitatori, tanto che la comunità ha festeggiato il suo trentesimo compleanno con una celebrazione che ha visto la partecipazione del sindaco. Diverse persone hanno condiviso ricordi affettuosi di lui, descrivendolo come un animale davvero straordinario, capace di sentire quando qualcuno aveva una brutta giornata e di offrire conforto.

Negli anni finali della sua vita, Perry ha lottato contro la laminite, una malattia degenerativa degli zoccoli. Nonostante le cure e i trattamenti, la sua condizione è peggiorata fino a rendergli impossibile muoversi senza dolore. Il 2 gennaio 2025, Perry è stato sottoposto a eutanasia per alleviare le sue sofferenze, circondato dall’affetto di chi lo aveva accudito. Dopo la sua morte, il suo corpo è stato lasciato nel pascolo per qualche ora, permettendo ai suoi amici asini di salutarlo.

La comunità di Palo Alto e i fan di Shrek hanno condiviso omaggi e ricordi di Perry sui social media, sottolineando l’impatto che ha avuto sulle loro vite. Perry non era solo un asino, ma un simbolo di gioia e un pezzo di storia del cinema. La sua responsabile, Jenny Kiratli, ha dichiarato che Perry era un ambasciatore di felicità e il suo ricordo vivrà per sempre.