Era il figlio del partigiano Claudio

Marco Cianca, noto giornalista del Corriere della Sera e figlio del partigiano Claudio Cianca, è deceduto a Roma il 30 settembre dopo una breve malattia. La notizia è stata diffusa dalla Fnsi, la Federazione Nazionale Stampa Italiana. Il Corriere della Sera ha reso omaggio a Cianca con un articolo di Antonio Macaluso, che lo ha descritto come un uomo colto e un giornalista di grande spessore, affermando che fosse uno dei migliori professionisti nel suo campo, generoso e disponibile.

Marco Cianca, nato il 16 agosto 1953, era iscritto come giornalista professionista all’Ordine del Lazio dal 1977. La sua carriera è iniziata a Il Messaggero, dove si occupava di cronaca, ma è rapidamente passato al Corriere della Sera, dove ha lavorato per decenni nella redazione di Roma, affrontando temi legati all’economia e al sindacato, per poi diventare capo della cronaca di Roma e successivamente capo redattore centrale. Dopo il pensionamento, ha continuato a scrivere per Il Diario del lavoro, gestendo la rubrica “Il guardiano del faro”.

L’Associazione Stampa Romana ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa, definendolo un collega autorevole e rigoroso, pietra angolare del Corriere della Sera. Le condoglianze sono state estese alla sua famiglia, in particolare alla sorella Sonia, anche lei giornalista al Tg de La7.

Marco Cianca lascia la compagna Laura e il figlio Mario, che sta per diventare genitore. Suo padre, Claudio Cianca, era un ex partigiano e attivista antifascista, morto nel 2015 all’età di 101 anni.

La morte di Cianca ha suscitato una reazione commossa tra colleghi e lettori, sottolineando l’impatto che ha avuto nella professione giornalistica e la sua dedizione alla verità e all’informazione. Con la sua scomparsa, il panorama del giornalismo italiano perde una figura di spicco e un esempio di integrità professionale.