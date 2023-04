Era il cane più triste di tutti: la sua trasformazione è incredibile

Era il cane più triste del canile, ma quando ha ricevuto tutto l’amore che meritava la sua trasformazione è stata sensazionale – VIDEO.

Oscar è un mix di Bulldog americano. Già dai suoi primi mesi di vita ha vissuto all’aperto, con dei proprietari che lo trascuravano, i quali hanno finito per abbandonarlo quando aveva poco meno di un anno. Il cucciolo ha trascorso tutto il suo tempo in un rifugio, in disperata attesa di una nuova famiglia che lo volesse. Giorno dopo giorno, la sua tristezza cresceva e lo sguardo sconvolto nei suoi occhi era sempre più evidente.

Da cane triste ad irriconoscibile: la trasformazione di Oscar – VIDEO

Oscar risiedeva nel rifugio Miami-Dade Animal Services (MDAS), negli Stati Uniti. Quando è arrivato, il personale ha iniziato a prendersi cura di lui trattando una ferita infetta intorno al collo e a pulendolo da tutta quella sporcizia che aveva addosso al suo arrivo. Poi, hanno messo in atto tutte le misure necessarie per promuoverne l’adozione. Purtroppo, il tempo passava e nessuno era interessato al piccolo mix bulldog. Con il passare dei giorni, il suo volto diventava sempre più triste.

Dopo un lungo anno trascorso nella sua cuccia, Oscar è stato espulso dal rifugio perché il MDAS era pieno e non c’era spazio per i nuovi arrivati. Di conseguenza, i residenti di lunga data, che avevano poche speranze di essere adottati, hanno dovuto abbandonare il loro posto. A salvare Oscar è intervenuto il rifugio di Rosa Background. Questa associazione non ha canili, ma affida i cani direttamente a famiglie adottive. Per questo motivo era quindi urgente trovarne una.

“Abbiamo lavorato tutto il giorno e tutta la notte per trovare una soluzione per lui, finché non abbiamo trovato una famiglia adottiva“. Miracolosamente, il giorno dopo una famiglia è stata in grado di accogliere Oscar e di dargli una seconda possibilità. Da quel momento tutto è cambiato. Quando Oscar ha lasciato il rifugio e ha incontrato la famiglia ospitante, si è trasformato in un cane tutto nuovo. Il suo sguardo triste e le sopracciglia aggrottate hanno immediatamente lasciato il posto al più bello dei sorrisi: la sua gioia e la sua felicità risplendevano.

Dopo aver curato tutte le sue ferite esteriori, questa nuova famiglia ha il potere di curare quelle interiori. Il cambiamento che Oscar ha fatto mettendo zampa fuori da quel rifugio è stato impressionante e adesso è affidato ad una famiglia che gli dona soltanto amore.