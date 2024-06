Equivoco a Pomeriggio 5, gaffe di Alessandra Amoroso con la conduttrice

Come ogni giorno anche ieri Simona Branchetti nella seconda parte di Pomeriggio 5 News ha abbandonato i casi di cronaca e si è dedicata ad attualità e spettacolo. La conduttrice ha parlato di musica e durante il collegamento con una famosa cantante c’è stato un simpatico equivoco. Alessandra Amoroso ha fatto una delle sue gaffe, ma ha saputo farsi perdonare dalla Branchetti, cantandole un piccolo pezzo del suo singolo sanremese Fino a Qui.

Equivoco in diretta tra Alessandra Amoroso e Simona Branchetti.

La conduttrice di Pomeriggio 5 News si è collegata con una sua inviata, che era nel backstage del 105 Summer Festival con i conduttori dell’evento: Mariasole Pollio e Daniele Battaglia. Poco dopo è arrivata anche Alessandra Amoroso e a quel punto Simona Branchetti ha fatto coming out dichiarandosi una vera fan della cantante: “Così realizzate un mio sogno, perché io l’adoro, mi piace tanto, ve lo confesso“. L’inviata di Pomeriggio 5 News si è avvicinata all’Amoroso e le ha detto: “Tu sei il desiderio della nostra conduttrice che ama le tue canzoni“. Alessandra a quel punto ha abbracciato la conduttrice del 105 Summer Festival, Mariasole Pollio e l’ha ringraziata: “Oddio, ma grazie“.

L’inviata ha però ristabilito l’ordine: “Qui c’è stato un equivoco, Alessandra si è confusa con le conduttrici. Ha confuso la presentatrice di Pomeriggio 5 News con quella del 105 Summer Festival“. La cantante si è messa a ridere e si è subito scusata: “Scusami, non cambio mai come non cambiano le mie brutte figure“.

Simona Branchetti ha preso la gaffe con ironia e ha confessato di adorare il brano Fino a Qui: “Ma no, stai tranquilla, sono quegli incidenti della diretta che capitano. Amo tutte le tue canzoni, in particolare l’ultima, che è stata anche la colonna sonora di un mio viaggio“. Alessandra ha poi accennato un pezzo di Fino a Qui e la Branchetti ha apprezzato: “Perdonata!”

E ora sappiamo anche che Simona Branchetti fa parte della Big Family…