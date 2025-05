Equitazione sotto choc: Il grave incidente del cavaliere Stefano Margheriti al Versilia Horse Show

Grave incidente durante il Versilia Horse Show al Lido di Camaiore. Stefano Margheriti, un esperto cavaliere di Follonica, è caduto da cavallo mentre completava la gara di salto a ostacoli con il suo cavallo Delirio delle Sementarecce. L’incidente si è verificato venerdì e Margheriti è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove attualmente si trova nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento, ma secondo il quotidiano La Nazione, potrebbe aver accusato un malore durante la gara.

Margheriti è stato immediatamente soccorso dopo la caduta. Le gare previste per venerdì sera sono state sospese, ma sono riprese sabato e domenica come programmato. Il Longines Versilia Horse Show, in cui stava partecipando, è una manifestazione recentemente inaugurata con circa 300 cavalli e 180 cavalieri provenienti da 22 paesi nel mondo.

Stefano Margheriti è un atleta di alto valore, allievo di Emilio Bicocchi, con un palmares che include numerosi trionfi e piazzamenti significativi sia in competizioni nazionali che internazionali. Il suo ultimo importante risultato risale al 3 marzo, quando ha conquistato il terzo posto alla gara Nazionale A5 del “Gran Premio” ad Arezzo. La comunità equestri è in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di Margheriti, desiderando una pronta guarigione per il cavaliere.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it