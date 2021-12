La Federazione Italiana Sport Equestri, Fise, che da sempre mette la figura della donna al centro della propria disciplina sportiva, è scesa in campo con la prima edizione di un progetto di formazione, gratuito, rivolto esclusivamente alle Donne, denominato ‘Fearless Girls’ (Donne senza paura). Puntare a posizioni o ruoli apicali e gerarchicamente più elevati nell’ambito degli organi federali con l’obiettivo di dare il giusto risalto che la donna deve rivestire nella società contemporanea, è la mission del progetto.

Oggi, nell’Aula Magna della Scuola dello Sport, è stato il grande momento che ha premiato l’impegno, la costanza e la determinazione di queste Donne senza paura. Alla Graduation Ceremony 22 partecipanti, suddivise in 4 gruppi, hanno presentato 4 Project Work svolti durante il corso e i cui argomenti sono stati individuati in base alle tematiche affrontate nel percorso formativo e applicate agli Sport Equestri. I focus dei 4 Project work hanno puntato ad evidenziare: la Satisfaction Customers, sviluppare un metodo e modello di autovalutazione a disposizione dei comitati organizzatori e della Fise; l’Attività Sportiva Dilettantistica con finalità sociali; Sport Equestri e Scuola, l’equitazione ed i suoi valori come progetto scolastico e la scuola come luogo di nascita per molti atleti; Prevenzione, Wellness e Stili di vita.

Secondo quanto asserito dal presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach: “Dobbiamo fare di più per portare le donne alla guida dello Sport. Abbiamo visto cosa possono fare le donne sul campo da gioco. Abbiamo bisogno del loro intelletto, energia e creatività anche nell’amministrazione e nella gestione dello sport”. Gli sport equestri, per loro natura, rappresentano l’unica disciplina sportiva che nel concreto vede il ruolo uomo-donna senza alcuna differenza di genere. Equal opportunities che nel mondo equestre si traduce in Equal role. Nasce, con questo intento, il progetto ‘Fearless Girls’ della Fise il cui obiettivo è quello di affrontare questo deficit, affinché si possano designare ruoli importanti anche verso un miglioramento della governance nello sport.

“Portare a termine un progetto è sempre una grande soddisfazione -ha detto il presidente federale, Marco Di Paola-. Con la Graduation Ceremony di quest’oggi la Federazione ha compiuto un altro ulteriore passo favorendo la leadership delle donne nell’ambito degli sport equestri. Il nostro è uno sport a grandissima vocazione femminile. A dimostrarlo sono i numeri dei nostri tesserati che vedono il 70% di amazzoni a fronte del restante 30% dei colleghi cavalieri. Con Fearless Girls la Federazione ha voluto offrire uno strumento a quelle donne, e gli esempi sono tanti, ma non bastano ancora nel nostro settore, pronte a mettersi in gioco per un ruolo non solo dirigenziale, ma anche di vertice nell’organizzazione di eventi. Alle donne degli sport equestri che oggi concludono il loro percorso al termine di questo innovativo progetto, auguro il mio più grande in bocca al lupo, certo di rivederle presto all’opera ai vertici delle organizzazioni sportive”.

Il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli definisce la Fise “La Best Practice dello sport. Le donne all’interno di un’azienda rappresentano un valore aggiunto. Sport e Salute vuole dare un contributo alla valorizzazione della Donna quale driver di crescita nello sport. Per Sport e Salute la formazione e la parità di genere rappresenta un importante obiettivo. Nel mio percorso professionale ho sempre apprezzato moltissimo lavorare affiancato dalle Donne. Quindi sono davvero contento che questo corso di formazione rappresenti per molte giovani donne un salto di qualità per competenza e professionalità all’interno del mondo sportivo”.