Allo Sporting Club Monterosa Novara, lo sport non si ferma. Domenica 29 novembre sarà protagonista di un nuovo appuntamento con lo sport equestre: il Concorso Nazionale di Completo. Secondo quanto stabilito dalle norme anti-Covid19, l’appuntamento – per la totale sicurezza degli atleti e dello staff – si svolgerà rigorosamente a porte chiuse. Gli appuntamenti con le diverse categorie di questa disciplina equestre, daranno l’opportunità ai tanti atleti- molti dei quali estremante giovani- di vivere una giornata che oltre ad esaltare il connubio cavallo&cavaliere, in questo difficile periodo vuole anche sottolineare il connubio sport&sicurezza.

Fonte