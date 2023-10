Equita: posizionamento neutrale su azionario, sovrappesare titoli di qualità

– Gli analisti di Equita, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, scrivono che i segnali di indebolimento del ciclo economico stanno diventando sempre più evidenti, insieme ai segnali di stress sul credito, a causa dell’importante aumento dei tassi d’interesse che sta iniziando a produrre gli effetti restrittivi sull’economia. Nei prossimi mesi si aspettano un calo dei tassi reali, alla luce del quadro macro in deterioramento, e un leggero allargamento degli spread creditizi, che finora si sono mantenuti relativamente sotto controllo.

In questo scenario “continuiamo a privilegiare i titoli di qualità rispetto ai ciclici – si legge in una ricerca – Manteniamo complessivamente il nostro posizionamento neutrale sull’azionario, in quanto riteniamo che l’effetto positivo sulle valutazioni derivanti dalla riduzione dei tassi possa essere limitato nei prossimi mesi dal rallentamento del ciclo economico”.