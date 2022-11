Equita, Intesa Sanpaolo conferma “buy” e alza target price

– L’ufficio studi di Intesa Sanpaolo conferma il giudizio “buy” sul titolo Equita, nell’ambito della ricerca “Solid 3Q22 Results and Strong Message on Dividend” a cura degli analisti della banca guidata da Carlo Messina. Rivisto al rialzo il target price che passa da 4,1 euro a 4,4 euro per azione.

I risultati al 30 settembre 2022 – si legge nella nota – confermano la “forte resilienza del gruppo Equita” che beneficia di un business molto più diversificato rispetto al passato e dunque meno dipendente dai mercati dei capitali. “Crediamo che il dividendo 2022 atteso a 0,35 euro per azione sia raggiungibile senza dover distribuire parte dei 12 milioni di utili accantonati dall’IPO a cui si aggiungono 16 milioni di euro di riserve distribuibili agli azionisti”. Tali risorse andranno dunque ad offrire maggiore solidità ai dividendi futuri.

“Confermiamo il Buy e aumentiamo il target price per azione a 4,4 euro” per effetto della revisione al rialzo delle stime sui dividendi. Nel triennio 2022E-2024E “stimiamo una distribuzione complessiva superiore a 50 milioni”, in linea con gli obiettivi del business plan.

Il giudizio Buy . aggiungono nella nota – riassume “l’interessante profilo di crescita del Gruppo Equita, la solida struttura del capitale che permette una politica premiante sui dividendi 10,5% il dividend yield medio del triennio 2022-2024 e l’opzione di accelerare la crescita con operazioni di M&A“.