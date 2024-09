Equinozio d’Autunno 2024: data e significato

L’equinozio d’autunno, che avrà luogo il 22 settembre 2024 alle 14:44, segna la transizione dall’estate all’autunno. In quel giorno, le ore di luce e di buio si equivalgono perfettamente, con 12 ore di luce e 12 ore di oscurità. Questo fenomeno è noto come “equinozio”, termine che deriva dal latino “aequinoctium”, unione di “aequus” (uguale) e “nox” (notte). Il Sole sorge esattamente a est e tramonta esattamente a ovest. Sebbene la cultura popolare associ l’equinozio al 23 settembre, può variare a causa della discrepanza fra calendario e anno siderale, anticipandosi al 21 settembre in alcune occasioni.

Dopo l’equinozio, nell’emisfero Nord, le ore di luce iniziano ad accorciarsi, culminando nel solstizio d’inverno, che per quest’anno è previsto per il 21 dicembre 2024 alle 10:19.

In contemporanea con l’equinozio, si verifica la Luna del Raccolto (Harvest Moon), una luna piena importante per le tradizioni agricole, poiché permetteva ai contadini di lavorare anche dopo il tramonto. Quest’anno, la Luna interagirà anche con i pianeti Marte e Giove e con le Pleiadi.

Dal punto di vista mitologico, l’equinozio è legato al rapimento di Persefone (Kore) da parte di Ade. Questo episodio ha causato la disperazione di Demetra, madre di Persefone, che abdicò ai suoi doveri, portando a carestie. Zeus intervenne, stabilendo che Persefone trascorresse sei mesi con Ade e sei mesi con Demetra, spiegando così l’alternanza delle stagioni. I romani trasformarono i nomi dei protagonisti in Plutone (Ade) e Proserpina (Persefone).

L’equinozio d’autunno ha assunto anche significati esoterici nel corso dei secoli. Diverse culture lo vedono come un momento di riflessione e introspezione. La massoneria, per esempio, considera l’equinozio un’occasione per raccogliere i frutti delle proprie azioni e prepararsi all’inverno. Secondo il Grande Oriente, la natura si addormenta, mentre lo spirito umano si risveglia per riflettere e seminare i “semi” che porteranno a un abbondante raccolto in primavera. In tal modo, l’equinozio diventa un simbolo di rinnovamento e spiritualità.