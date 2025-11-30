7.2 C
Roma
domenica – 30 Novembre 2025
Musica

Equilibrium lancia Nexus nel nuovo album Equinox

Da stranotizie
Equilibrium lancia Nexus nel nuovo album Equinox

Gli Equilibrium hanno pubblicato il video di ‘Nexus’ dal loro nuovo album “Equinox”, uscito recentemente per Nuclear Blast. Il video è stato reso disponibile sulla piattaforma YouTube.
L’album “Equinox” è il risultato di un lungo processo di creazione e riflessione per la band, che ha cercato di esplorare nuove direzioni musicali e di riconnettersi con le loro radici.
Il chitarrista René Berthiaume ha commentato che il lavoro su “Nexus” è iniziato con un’idea molto semplice: un riff di chitarra e l’immagine di persone che corrono.
La cantante Jessica Rösch ha aggiunto che “Nexus” è il cuore dell’album “Equinox” e rappresenta il momento in cui tutte le forze dell’album collidono.
L’album “Equinox” è disponibile in diversi formati, tra cui CD Jewelcase e vinile chiaro con colore marrone marmoreggiato.
La tracklist dell’album include 13 brani, tra cui “Earth Tongue”, “Awakening”, “Legends” e “Nexus”.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Ragni peruviani e filippini contro i predatori
Articolo successivo
Il cinema italiano si rinnova
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.