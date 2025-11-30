Equilibrium lancia Nexus nel nuovo album Equinox

Gli Equilibrium hanno pubblicato il video di ‘Nexus’ dal loro nuovo album “Equinox”, uscito recentemente per Nuclear Blast. Il video è stato reso disponibile sulla piattaforma YouTube.

L’album “Equinox” è il risultato di un lungo processo di creazione e riflessione per la band, che ha cercato di esplorare nuove direzioni musicali e di riconnettersi con le loro radici.

Il chitarrista René Berthiaume ha commentato che il lavoro su “Nexus” è iniziato con un’idea molto semplice: un riff di chitarra e l’immagine di persone che corrono.

La cantante Jessica Rösch ha aggiunto che “Nexus” è il cuore dell’album “Equinox” e rappresenta il momento in cui tutte le forze dell’album collidono.

L’album “Equinox” è disponibile in diversi formati, tra cui CD Jewelcase e vinile chiaro con colore marrone marmoreggiato.

La tracklist dell’album include 13 brani, tra cui “Earth Tongue”, “Awakening”, “Legends” e “Nexus”.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.