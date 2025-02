Equilibra Integratori Alimentari: Multivitamine e Minerali Potenziati per Energia, Supporto Mentale e Metabolismo – 30 Compresse a Rilascio Prolungato

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shop per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

5,74 €

(as of Feb 25, 2025 14:57:41 UTC – Details )

Prezzo:





Prova l’integratore alimentare Multivitamine & Minerali Equilibra, integratore alimentare a base di 13 Vitamine e 10 Minerali in compresse triplo strato formulate con tecnologia SUPER FAST + FAST + RETARD, per il benessere fisico e mentale. Rilascio SUPER FAST da 5 minuti: Vitamine fast ENERGIA + SOSTEGNO. Rilascio FAST da 45 minuti: Sali Minerali MENTE + METABOLISMO. Rilascio RETARD fino a 8 ore: Vitamine slow DIFESE + RADICALI LIBERI. 1 compressa contiene il 100% VNR Vitamine (VNR = Valori Nutritivi di riferimento giornaliero adulti ai sensi del Reg. UE n.1169/2011). Modo d’uso: si consiglia 1 compressa al giorno da deglutire con un bicchiere d’acqua preferibilmente al mattino. Per facilitare la deglutizione della compressa, è possibile dividerla in 2 parti.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 9 x 10,5 x 5,3 cm; 70 grammi

Produttore ‏ : ‎ Equilibra

ASIN ‏ : ‎ B088RKJ39K

Numero modello articolo ‏ : ‎ VIA

EQUILIBRA – Da oltre trent’anni leader nel mercato Integratori Alimentari e Cosmetica Naturale con prodotti frutto dell’equilibrio tra rispetto, efficacia, benessere e bellezza