Epstein e Trump: nuove rivelazioni

Jeffrey Epstein era un assiduo frequentatore di Mar-a-Lago, il club di Donald Trump. Il club inviava anche le sue dipendenti del centro benessere per massaggi a domicilio nella villa di Epstein in Florida, come riporta il Wall Street Journal.

Le visite sono proseguite per anni fino al 2003, quando Epstein non mise più piede nel club dopo che un’estetista diciottenne di ritorno dalla sua villa riferì ai manager di aver ricevuto pressioni per fare sesso. Uno dei manager inviò un fax a Trump riferendo l’accaduto e sollecitando di vietare l’ingresso a Epstein. Trump rispose che la lettera era ben scritta e che poteva cacciarlo.

Quando a Epstein fu vietato l’ingresso al centro benessere di Mar-a-Lago nel 2003, il malcontento del club nei suoi confronti covava già da tempo. Anche la seconda moglie di Trump, Marla Maples, avvertì il marito e altri che c’era qualcosa di “strano” in Epstein. Ai dipendenti, Maples diceva che c’era qualcosa di sbagliato in Epstein ed era preoccupata per l’influenza che aveva sul marito.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha commentato le rivelazioni definendole “falsità e insinuazioni per diffamare il presidente”, sostenendo che Trump non ha fatto nulla di male e ha cacciato Jeffrey Epstein da Mar-a-Lago perché era una persona spregevole.