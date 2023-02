Epson Stella Marina serie 603, Cartuccia per Stampante a Getto d’Inchiostro, 1 Colore Nero, Formato Dimensioni Standard, Stampe Affidabil Casa Ufficio Basso Costo Fino 150 Pagine

Descrizione Prodotto

Quali sono i rischi con le cartucce di inchiostro non originali?

Malfunzionamenti della stampante

Immagina di dover stampare un biglietto aereo e di non riuscirci a causa di un’ostruzione degli ugelli, dell’impossibilità della stampante di riconoscere le cartucce o, peggio ancora, della rottura di una cartuccia nuova, verificatasi prima ancora di avere la possibilità di iniziare a stampare.

Risultati di bassa qualità

La forma è importante, pertanto quando stampi importanti documenti aziendali o materiale didattico, di certo non desideri vedere sbavature, sfocature, righe e dettagli di scarsa qualità. Inoltre, se desideri archiviare i documenti, è importante considerare la durata delle stampe.

Tempo dedicato alla risoluzione dei problemi

Sia che tu stia lavorando da casa o, più semplicemente, stia gestendo la vita familiare, di sicuro avrai altro da fare piuttosto che pulire macchie causate da perdite delle cartucce di inchiostro. Purtroppo però le cartucce di inchiostro non originali non sono supportate dalle nostre attività di ricerca, sviluppo e test.

Risparmio apparente

Naturalmente i bassi costi iniziali sono interessanti, ma se ti portano ad acquistare un prodotto difettoso possono causare una notevole delusione e un aumento dei costi. Inoltre, le cartucce di inchiostro non originali non sono coperte dalla garanziia Epson, pertanto, qualora danneggiassero la stampante, potrebbero invalidarne la garanziia.

Epson funziona meglio con Epson

La stampa deve essere affidabile e priva di problemi. È per questo che i nostri inchiostri e le nostre cartucce vengono sottoposti a continue attività di ricerca e sviluppo che ne garantiscono il perfetto funzionamento insieme.

Risultati affidabili

La creazione di una stampante affidabile e delle relative cartucce di inchiostro si compone di molti aspetti. Per questo motivo abbiamo investito molto in ricerca e sviluppo e dedicato innumerevoli anni a perfezionare i nostri impianti di produzione.

Facilità di utilizzo

Oltre ad aver semplificato l’uso quotidiano delle stampanti, abbiamo anche eliminato lo stress dall’acquisto dell’inchiostro giusto per la tua stampante. Puoi identificare rapidamente la giusta confezione in negozio grazie all’immagine sulla parte anteriore.

Convenienza

Formulazione degli inchiostri Epson

Non ha senso sprecare inchiostro che non è stato utilizzato. Per questo motivo, quasi tutti i nostri inchiostri sono disponibili in cartucce separate, il che significa che dovrai sostituire solo il colore che è stato consumato. Le nostre cartucce di inchiostro sono affidabili, riducono il rischio di errori di stampa e sono testate per garantire il rendimento dichiarato, semplificando il calcolo dei tuoi costi di stampa.

Convenienza

Perché sprecare inchiostro che non è stato utilizzato? Le nostre stampanti inkjet sono dotate di cartucce di inchiostro separate, in modo da sostituire solo il colore più usato. E puoi risparmiare ancora di più grazie alle cartucce con capacità XL, la scelta più conveniente per la stampa di volumi elevati perché consente appunto di stampare più del doppio delle pagine, rispetto alle cartucce standard.

Creati per le tue esigenze di stampa

Frutto delle continue attività di ricerca e sviluppo condotte da Epson, queste convenienti cartucce a quattro colori consentono di stampare in modo affidabile, mantenendo bassi i costi. Le cartucce sono perfettamente compatibili con le stampanti della gamma Epson e producono stampe nitide e brillanti, oltre a documenti con testi ben definiti e immagini di alta qualità.

Contenuto: Pack singolo serie 603 Stella marina C13T03U14020, colore Nero, dimensioni standard (3,4 ml stampa fino 150 pagine)

Costi ridotti e affidabilità: ottieni stampe affidabili, nitide e brillanti a costi davvero ridotti utilizzando le cartucce di inchiostro a quattro colori della serie 603 di Epson; caratterizzato da inchiostri dye a colori e inchiostro nero a pigmenti, questo sistema di cartucce consente di stampare documenti a colori ben definiti

Consumabili progettati specificamente per le stampanti Epson: le cartucce di inchiostro e le carte Epson sono state progettate per funzionare in ottima sinergia con le stampanti Epson e offrire così ottimi risultati

Cartucce compatibili: utilizzando le cartucce Epson, puoi stampare senza problemi e in maniera affidabile; Epson investe nella ricerca e in impianti di produzione tecnologicamente avanzati, sottoponendo i prodotti a rigorosi test per offrire una ottima qualità ai clienti

Cartuccia ink compatibile con Epson WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF ed Expression Home XP-4105, XP-4100, XP-3105, XP-3100, XP-2105, XP-2100