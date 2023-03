Epson Serie 603 Stella Marina – Cartucce originali per Stampante getto d’Inchiostro, Multipack 4 colori (Nero, Ciano, Magenta, Giallo) Formato STD, Stampa fino 130 pagine colori/150 Black, Pack Retail

Descrizione Prodotto

Frutto delle continue attività di ricerca e sviluppo condotte da Epson, queste convenienti cartucce a quattro colori consentono di stampare in modo affidabile, mantenendo bassi i costi. Le cartucce della serie 603 sono perfettamente compatibili con le stampanti della gamma Epson e producono stampe nitide e brillanti, oltre a documenti con testi ben definiti e immagini di ottima qualità

Cartuccia ink compatibile con stampante Epson Expression Home XP-2100, XP-2150, XP-2155, XP-3100, XP-3150, XP-3155, XP-4100, XP-4150, XP-4155 e WorkForce WF-2810DWF, WF-2820DWF, WF-2830DWF, WF-2840DWF, WF-2845DWF, WF-2850DWF, WF-2870DWF

Ottieni stampe affidabili, nitide e brillanti a costi davvero ridotti utilizzando le cartucce di inchiostro della serie 603 di Epson. Caratterizzato da inchiostri dye a colori e inchiostro nero a pigmenti, questo sistema di cartucce consente di stampare documenti a colori ben definiti

Le cartucce di inchiostro e le carte Epson sono state progettate per funzionare in ottima sinergia con le stampanti Epson e offrire così i migliori risultati possibili. Utilizzando le cartucce originali Epson, puoi stampare senza problemi e in maniera affidabile. Epson investe nella ricerca e in impianti di produzione tecnologicamente avanzati, sottoponendo i prodotti a rigorosi test per offrire la ottima qualità ai clienti.

C13T03U64010 Specifiche: cartucce d’inchiostro serie 603, Stella marina, Multipack, 1 x 3,4 ml Nero, 1 x 2,4 ml Ciano, 1 x 2,4 ml Magenta, 1 x 2,4 ml Giallo, Formato Standard. Stampe affidabili a basso costo per utenze domestiche o business