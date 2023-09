Epson Fragola Claria Home Serie 29, Cartucce per Stampante Getto d’Inchiostro, Multipack 4 Colori, Nero, Ciano, Magenta, Giallo, Formato Standard, Stampe Basso Costo fino 180 Pagine

Gli inchiostri Epson Claria Home, che consistono in un versatile set di cartucce a 4 colori per documenti nitidi e fotografie lucide con qualità da laboratorio, sono ottime per stampe affidabili e convenienti, senza compromessi sulla qualitàConsumabili progettati specificamente per le stampanti Epson: le cartucce di inchiostro e le carte Epson sono state progettate per funzionare in ottima sinergia con le stampanti Epson e offrire così ottimi risultatiCartucce compatibili: utilizzando le cartucce Epson, puoi stampare senza problemi e in maniera affidabile; Epson investe nella ricerca e in impianti di produzione tecnologicamente avanzati, sottoponendo i prodotti a rigorosi test per offrire una ottima qualità ai clientiCartuccia ink compatibile con Epson Expression Home XP-255, XP-352, XP-452, XP-235, XP-332, XP-335, XP-432, XP-435, XP-245, XP-342, XP-345, XP-442, XP-445, XP-247

47,49€ – 34,99 €