Epson EcoTank ET-2862: Stampante 3-in-1 A4 Wi-Fi con 4500 Pagine

Epson EcoTank ET-2862 Stampante Multifunzione 3-in-1 A4, Serbatoi Ricaricabili Alta Capacità, 4 Flaconi Inclusi pari a 4500pag B/N 7500pag Colore, Display LCD USB Wi-Fi/Direct Fronte/retro, Nero

Epson EcoTank ET-2862: La Stampante Multifunzione Ideale per Ogni Casa

Scopri l’Epson EcoTank ET-2862, la stampante multifunzione 3-in-1 A4 che semplifica la tua vita quotidiana. Questa stampante, dal design compatto e moderno, offre tutto ciò di cui hai bisogno: stampa, copia e scansione, il tutto in un solo dispositivo.

Risparmio Eccezionale

Con l’EcoTank ET-2862, il risparmio sui costi è a portata di mano! Puoi ridurre le spese di stampa fino al 90%. Infatti, la confezione include inchiostro sufficiente per 3 anni, consentendoti di stampare fino a 4.500 pagine in bianco e nero e fino a 7.500 pagine a colori. Questo equivale a ben 72 cartucce di inchiostro, garantendo un notevole risparmio nel lungo periodo.

Grazie ai serbatoi ricaricabili ad alta capacità, l'inchiostro si sostituisce senza complicazioni.

Grazie ai serbatoi ricaricabili ad alta capacità, l’inchiostro si sostituisce senza complicazioni. Tempo prezioso: La stampa fronte/retro automatico e la velocità di stampa di 10 pagine al minuto ti permettono di completare rapidamente le tue attività.

Funzionalità all’Avanguardia

Questa stampante non è solo economica, ma anche estremamente funzionale. Con un vassoio carta posteriore da 100 fogli, gestisce facilmente carichi di lavoro elevati. La tecnologia a freddo PrecisionCore garantisce un consumo energetico ridotto e una minore necessità di sostituzione dei ricambi, rendendo la tua esperienza di stampa ancora più efficiente.

Controllo Totale con l’App Epson Smart Panel

Controlla la tua stampante direttamente dal tuo smartphone grazie all’App Epson Smart Panel. Puoi stampare, copiare e scansionare documenti e foto con un semplice tocco. Inoltre, puoi monitorare e risolvere eventuali problemi direttamente dal tuo dispositivo.

Connessione Facile e Veloce

Grazie alla connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct, puoi integrare senza sforzi l’Epson EcoTank ET-2862 nella tua rete domestica. Stampa da smartphone, tablet e laptop, rendendo la stampa più comoda e accessibile che mai.

Non perdere l’occasione di rendere la tua stampa più semplice e conveniente. Scegli oggi l’Epson EcoTank ET-2862 e inizia a risparmiare affiancando qualità e praticità!