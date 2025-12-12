E’Più Casalmaggiore contro Club Italia

La squadra di pallavolo E’Più Casalmaggiore torna a giocare nella sua palestra, il PalaFarina di Viadana, dopo due trasferte consecutive. Sabato 13 dicembre, alle ore 18.30, affronterà il Club Italia, nonostante si tratti della gara di ritorno, poiché il Club Italia gioca solo in trasferta. La gara sarà diretta da Fabrizio Giulietti e Gianclaudio Bosica, con Chiara Dellapina al video check e Daniele Farina al referto elettronico.

Le prevendite per la partita sono ancora aperte e possono essere acquistate sul sito www.volleyballcasalmaggiore.it, sulla pagina ufficiale Facebook della squadra o sul portale MidaTicket. Le richieste per l’accesso ai tifosi disabili devono essere inviate all’indirizzo mail [email protezione.

La squadra di Casalmaggiore arriva da due trasferte impegnative, con un chilometraggio di 2822 km, e ha visto il ritorno in campo di Valeria Vazquez, che ha segnato 7 punti nella partita contro Roma. L’head coach Claudio Cesar Cuello potrà contare su un roster completo, con Pasquino e Neri al palleggio, Kavalenka e Stafoggia in opposto, e la rientrata Vazquez in banda.

La partita contro il Club Italia sarà importante per la squadra, che cercherà di vincere e portare a casa il bottino pieno. L’unica ex del Club Italia nella squadra di Casalmaggiore è Betsy Nwokoye. La giornata di campionato prevede altri due anticipi sabato e due partite domenica.