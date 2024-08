“Episodio gravissimo, non si fa così” Cristian Totti protagonista di un bruttissimo episodio: cos’è successo

Quello che doveva essere a tutti gli effetti un momento importante e di gioia per Cristian, il figlio 18enne di Ilary Blasi e Francesco Totti, si è purtroppo trasformato in un episodio estremamente infelice.

Il figlio d’arte, dopo i primi passi nelle vesti di calciatore mossi nella Roma, poi Frosinone e Spagna, è approdato nella squadra sarda, l’Olbia Calcio. Il suo esordio, per il match di Coppa Italia contro l’Ilvamaddalena, è stato però motivo di critiche molto negative e pesanti nei suoi confronti.

Il giovane, infatti, non è stato criticato legittimamente sulle sue competenze calcistiche, ma soltanto per il suo fisico. Su di esso sono stati espressi molti ignobili e vergognosi insulti.

Dopo la gara disputata con la maglia dell’Olbia Calcio, Cristian Totti ha ricevuto pesanti insulti inerenti al suo fisico.

Il ragazzo aveva fatto il suo esordio nella Coppa Italia di Serie D con l’Ilvamaddalena e Sportitalia lo ha voluto omaggiare con un video ed il seguente post:

“L’esordio di Cristian Totti in serie D con l’Olbia. Dopo il percorso alle giovanili della Roma, il figlio di Francesco Totti ha esordito in Serie D con l’Olbia in occasione del match di Coppa Italia contro l’Ilvamaddalena”.

Un filmato che ha purtroppo rappresentato lo scenario ideale per una serie di insulti, critiche ed offese scagliate con disprezzo nei confronti del 18enne, ritenuto non adeguato per il calcio.

Di seguito, alcuni esempi di offese ricevute:

“Raccomandato, con quel fisico neanche in terza categoria potrebbe giocare“; “Un polpettone“; “Il padre fenomeno con il cucchiaio, lui pure”; “Se non faceva Totti di cognome giocava contro di me in seconda categoria”.

Dal giovane Cristian Totti non si sono registrate nè reazioni nè risposte alla violenza “verbale” subita. Sicuramente l’episodio, però, avrà lasciato l’amaro in bocca sia a lui che ai suoi genitori.