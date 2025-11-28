Episeras: dispositivo digitale per prevedere crisi epilettiche

Neuraxpharm Group, un’azienda farmaceutica europea specializzata nelle patologie del sistema nervoso centrale, e mjn-neuro, una start-up spagnola attiva nello sviluppo di dispositivi medici, hanno annunciato i piani per l’immissione in commercio di Episeras, una soluzione di salute digitale concepita per la previsione in tempo reale del rischio di insorgenza di crisi epilettiche. Il dispositivo, non invasivo e basato su algoritmi di intelligenza artificiale, effettua un monitoraggio continuo dell’attività cerebrale, consentendo l’identificazione precoce della probabilità di un episodio critico e l’invio di un allarme a pazienti e caregiver alcuni minuti prima del manifestarsi della crisi.

Episeras è un dispositivo medico digitale che registra in modo continuativo i segnali cerebrali attraverso un sensore discreto posizionato a livello dell’orecchio. L’analisi dei pattern elettrici cerebrali, eseguita mediante intelligenza artificiale, permette di identificare situazioni di elevata probabilità di crisi. Il sistema genera un avviso preventivo e il dispositivo è interoperabile con una applicazione mobile dedicata, che si occupa della visualizzazione dei dati e delle notifiche di rischio, supportando così il monitoraggio quotidiano.

Episeras è presentata come la prima soluzione di salute digitale per la rilevazione precoce in tempo reale delle crisi, utilizzabile in contesti ambulatoriali e domiciliari. Il dispositivo ha già ottenuto le necessarie validazioni e certificazioni in Europa, essendo marcato Ce e Ukca come dispositivo medico di Classe Iia. Al momento è in corso uno studio clinico multicentrico e prospettico denominato Seras-Homerwd, che si svolge in Spagna, Regno Unito e Germania.

L’amministratore delegato di Neuraxpharm, Jörg-Thomas Dierks, ha dichiarato che l’azienda si dedica a migliorare la vita delle persone con disturbi del sistema nervoso centrale attraverso innovazione continua e partnership solide. Il Ceo e Co-Fondatore di mjn-neuro, David Blánquez, ha affermato che il team lavora a questo progetto pionieristico da oltre dieci anni e, grazie ai risultati ottenuti da diversi studi, l’azienda ha dimostrato solide evidenze cliniche a supporto della sua efficacia.