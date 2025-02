Epilogo choc sul trono di Chiara Pompei di Uomini e Donne: ecco cosa è accaduto

Chiara Pompei è la nuova tronista di Uomini e Donne e ha fatto il suo ingresso in studio nella puntata del 11 febbraio. Tuttavia, il suo percorso è durato poco, poiché è riemerso il suo fidanzato, Riccardo. Nella registrazione della nuova puntata, Chiara ha lasciato il programma dopo essere stata accompagnata da Maria De Filippi. Durante la puntata, Maria ha invitato Gianmarco a sedersi, mentre Chiara è stata chiamata al centro dello studio, dove ha espresso il suo legame con Riccardo, noto per la sua superficialità. Delusa, Chiara ha deciso di diventare tronista, ritenendo che tra loro non ci fosse futuro, ma ha continuato a mantenere i contatti con lui.

In seguito, Riccardo, che aveva già partecipato a provini per Temptation Island e Uomini e Donne, è entrato in studio. Ha negato che la loro storia fosse un semplice flirt, citando anche un viaggio insieme. La discussione è diventata intensa, con Tina e Gianni che hanno criticato il comportamento di Riccardo. Maria ha quindi suggerito ai due di confrontarsi in privato. Dopo un’ora, sono tornati e Chiara ha confessato di essere ancora interessata a Riccardo. Alla fine, i due hanno deciso di lasciare insieme il programma.

La situazione ha suscitato stupore tra il pubblico, evidenziando un epilogo inaspettato rispetto alle aspettative iniziali del percorso di Chiara come tronista.