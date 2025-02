Epilessia, un DDL per la tutela dei diritti delle persone affette

In occasione della “Giornata Internazionale per l’Epilessia” del 10 febbraio, la Fondazione LICE ha presentato una nuova campagna di sensibilizzazione intitolata “Siediti, ascolta e comprendi. Un battito d’ali per un grande cambiamento”. L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa con la partecipazione di rappresentanti di Associazioni e Istituzioni, inclusi membri della X Commissione del Senato, dove si discute un Disegno di Legge per la tutela dei diritti delle persone con Epilessia.

La Fondazione LICE mira a diffondere una corretta conoscenza dell’Epilessia e a combattere lo stigma che colpisce i pazienti, le loro famiglie e i caregiver. L’Epilessia, colpendo oltre 50 milioni di persone nel mondo e circa 600.000 individui in Italia, è riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia sociale, con una incidenza di 1 su 100 nei Paesi industrializzati.

L’International League Against Epilepsy (ILAE) definisce l’Epilessia come una malattia neurologica dotata di predisposizione persistente a crisi epilettiche e legate a conseguenze neurobiologiche, cognitive e sociali. Per la diagnosi è richiesta la presenza di almeno due crisi in 24 ore.

Nel 2022, l’OMS ha ratificato il Piano d’Azione Globale Intersettoriale per l’Epilessia, stabilendo obiettivi per il prossimo decennio, come garantire assistenza sanitaria universale e promuovere legislazione contro lo stigma. La campagna 2025 di LICE si propone di continuare a combattere lo stigma sociale e a sensibilizzare sulla condizione di vita delle persone affette da Epilessia. Il 10 febbraio, numerosi monumenti italiani si illumineranno di viola per supportare questa causa.