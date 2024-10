Epilessia e tumore cerebrale: raccomandazioni per il trattamento

L’Epilessia rappresenta una comorbidità frequente nei pazienti con tumore cerebrale, manifestandosi nel 6-10% dei casi e nel 12% delle forme acquisite. È il sintomo più comune in questi pazienti, che possono presentare un rischio variabile di evoluzione negativa. Le crisi epilettiche, spesso farmacoresistenti, possono essere controllate chirurgicamente, contribuendo sia alla gestione del tumore che dell’epilessia.

Nel mese di ottobre, dedicato alla prevenzione oncologica, la LICE e il suo Gruppo di Studio Epilessia e Tumori sottolineano l’impatto negativo dell’epilessia sulla qualità della vita di chi affronta un tumore cerebrale. Le crisi epilettiche, difficili da controllare, diventano un aggravante per la vita quotidiana. Carlo Andrea Galimberti, presidente della LICE, mette in evidenza come i farmaci anticrisi non solo siano necessari ma possano anche accentuare disagio psicologico e problemi cognitivi già presenti a causa del tumore e degli interventi chirurgici. La scelta dei farmaci deve considerare anche le prospettive di terapie oncologiche come chemioterapia e radioterapia.

L’epilessia correlata al tumore presenta caratteristiche uniche, rendendo i pazienti più vulnerabili a effetti collaterali dei farmaci, che possono portare a riduzioni o sospensioni del trattamento. Giada Pauletto, responsabile del Gruppo di Studio Epilessia e Tumori, afferma che le interazioni con corticosteroidi e altri farmaci possono compromettere la tollerabilità. Si osserva inoltre una maggiore farmacoresistenza nei pazienti con epilessia tumorale, che può arrivare fino al 40%.

La terapia antiepilettica per i pazienti affetti da tumore cerebrale è complessa e richiede una gestione attenta. Si raccomanda l’uso di farmaci specifici per l’epilessia focale, tenendo a mente l’efficacia e la tollerabilità. I medici devono orientarsi verso farmaci che non inducono o inibiscono le interazioni enzimatiche, per minimizzare il rischio di interazioni con le terapie oncologiche e altre comorbidità. Infine, la somministrazione dei farmaci può avvenire per via endovenosa o per os, utile nella gestione delle emergenze legate alle crisi epilettiche.