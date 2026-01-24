Epilatore Pulsed Light Braun Silk·expert Pro 5

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €429.95

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Braun Silk·expert Pro 5 Pulsed Light Epilator, Women’s Body Hair Removal Alternative, Peli Laser, with Case, 2 Heads, Braun Pulsed Light, Gift Idea, PL5140

Scopri la libertà di una pelle liscia e morbida con Braun Silk·expert Pro 5

Il Braun Silk·expert Pro 5 è un epilatore a luce pulsata progettato per risultati ottimali. Non si tratta di un epilatore laser, ma di un dispositivo che utilizza tecnologia di luce pulsata all’avanguardia per consentirti di ottenere fino a 1 anno di pelle liscia, con risultati visibili già in 2 settimane (seguendo il regime di trattamento. I risultati individuali possono variare).

Come funziona?

La luce pulsata si adatta automaticamente e continuamente al tuo tono di pelle grazie alla tecnologia Skin-Protection MAX. Con fino a 125 impulsi di luce al minuto, puoi trattare tutta la tua pelle con la modalità di scorrimento rapido.

Vantaggi pratici:

Risultati visibili in soli 2 settimane

Trattamento completo in soli 10 minuti nel comfort della tua casa

Sicurezza e comfort grazie al sensore Smart SkinProtect e alle 3 modalità di intensità

Trattamento da capo a piedi con teste dedicate per ogni area del corpo

Garanzia di 5 anni, progettato in Germania e prodotto nel Regno Unito

Acquista ora e scopri la libertà di una pelle liscia e morbida! Con il Braun Silk·expert Pro 5, puoi dire addio alla depilazione quotidiana e goderti una pelle liscia e morbida per mesi. Non aspettare, acquista ora e scopri i benefici di una pelle senza peli con il comfort e la sicurezza di un trattamento professionale a casa tua!