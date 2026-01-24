14.6 C
Roma
sabato – 24 Gennaio 2026
Offerte

Epilatore Pulsed Light Braun Silk·expert Pro 5

Da stranotizie
Epilatore Pulsed Light Braun Silk·expert Pro 5

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €429.95

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Braun Silk·expert Pro 5 Pulsed Light Epilator, Women’s Body Hair Removal Alternative, Peli Laser, with Case, 2 Heads, Braun Pulsed Light, Gift Idea, PL5140

Scopri la libertà di una pelle liscia e morbida con Braun Silk·expert Pro 5

Il Braun Silk·expert Pro 5 è un epilatore a luce pulsata progettato per risultati ottimali. Non si tratta di un epilatore laser, ma di un dispositivo che utilizza tecnologia di luce pulsata all’avanguardia per consentirti di ottenere fino a 1 anno di pelle liscia, con risultati visibili già in 2 settimane (seguendo il regime di trattamento. I risultati individuali possono variare).

Come funziona?

La luce pulsata si adatta automaticamente e continuamente al tuo tono di pelle grazie alla tecnologia Skin-Protection MAX. Con fino a 125 impulsi di luce al minuto, puoi trattare tutta la tua pelle con la modalità di scorrimento rapido.

Vantaggi pratici:

  • Risultati visibili in soli 2 settimane
  • Trattamento completo in soli 10 minuti nel comfort della tua casa
  • Sicurezza e comfort grazie al sensore Smart SkinProtect e alle 3 modalità di intensità
  • Trattamento da capo a piedi con teste dedicate per ogni area del corpo
  • Garanzia di 5 anni, progettato in Germania e prodotto nel Regno Unito

Acquista ora e scopri la libertà di una pelle liscia e morbida! Con il Braun Silk·expert Pro 5, puoi dire addio alla depilazione quotidiana e goderti una pelle liscia e morbida per mesi. Non aspettare, acquista ora e scopri i benefici di una pelle senza peli con il comfort e la sicurezza di un trattamento professionale a casa tua!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Epilatore Pulsed Light Braun Silk·expert Pro 5

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €429.95 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Braun Silk·expert Pro 5 Pulsed Light Epilator,…

XIAOMI Redmi Note 14, 6+128GB, 108MP, 5500mAh

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €164.37 ⭐ Valutazione: / 5 XIAOMI Redmi Note 14, 6+128GB Smartphone, 108MP AI…

Aspirapolvere wireless Tineco S5, pulizia pavimenti asciutti e bagnati

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €459.00 - €249.00 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Tineco FLOOR ONE S5 Smart…

MacBook Air 13″ M4 Chip 16GB 512GB SSD Touch ID

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,399.00 - €1,249.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Apple MacBook Air 13" Laptop…

Xiaomi TV 65” 4K UHD Smart TV Fire TV

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €389.99 ⭐ Valutazione: / 5 Xiaomi TV F 65, 65 inches (165 cm),…

Articolo precedente
Bundesliga: Bayern Monaco contro Augusta
Articolo successivo
Clero contro deportazioni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.